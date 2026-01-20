Condona Acuña recargos y ofrecen 15% de descuento por pago oportuno del predial

ACUÑA, COAH.- El Gobierno Municipal de Acuña anunció una serie de incentivos para los contribuyentes que realicen el pago puntual del impuesto predial durante el mes de enero, entre los que destacan la condonación total de recargos, descuentos directos y la participación en sorteos con atractivos premios.

El director de Ingresos del municipio, César Puente, informó que quienes regularicen o cubran su predial en este periodo obtendrán la condonación del 100 por ciento de los recargos acumulados de años anteriores, así como un descuento del 15 por ciento sobre el monto correspondiente al ejercicio fiscal vigente.

}Además, los contribuyentes cumplidos participarán en la rifa de un automóvil y en sorteos de premios en efectivo, que incluyen 10 estímulos de 30 mil pesos y seis más de 40 mil pesos. Dichos sorteos se realizarán durante el último trimestre del año.

Como beneficio adicional inmediato, el funcionario destacó que se otorga una póliza de seguro contra daños hidrometeorológicos para las viviendas, con una cobertura de hasta 120 mil pesos, sin costo para el ciudadano.

Puente subrayó que la respuesta de la población ha sido positiva, especialmente entre los adultos mayores, quienes se han distinguido por su compromiso con el cumplimiento de esta contribución. Para facilitar su atención, el municipio habilitó un módulo especial en el lobby de la Presidencia Municipal.

Finalmente, recordó que en 2025 la recaudación por predial alcanzó cerca de 75 millones de pesos, superando cifras de años anteriores, y afirmó que la meta para 2026 es rebasar ese monto mediante estos estímulos y la confianza ciudadana.