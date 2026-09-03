Controlan contingencia por fuga de gas y avanzan trabajos finales en Acuña

Carlos Flores, director de Protección Civil y Bomberos, informó la tarde de este jueves que la parte más delicada de la contingencia ya fue atendida y que las verificaciones efectuadas a la línea de gas confirmaron que no existe una fuga, por lo que las condiciones de seguridad en el sector fueron restablecidas.

ACUÑA, COAH.- Los trabajos para reparar las fugas de agua y gas registradas en el cruce de Emilio Mendoza y José de las Fuentes Rodríguez, en Acuña , Coahuila, avanzan hacia su etapa final, luego de que las pruebas realizadas a la tubería de gas resultaran satisfactorias y permitieran descartar riesgos para la población.

Explicó que desde el inicio de la emergencia se procedió a retirar el gas de la línea involucrada como una medida preventiva para eliminar cualquier posibilidad de riesgo mientras se desarrollaban las reparaciones y revisiones correspondientes.

“Los riesgos fueron eliminados desde un inicio cuando se retiró el gas de la línea, pero se siguieron los procedimientos y las pruebas para cerciorarnos de que no hubiera ninguna fuga antes de cubrir las tuberías”, explicó Flores.

Aunque la situación de peligro quedó controlada, todavía deben cumplirse algunos procedimientos antes de considerar terminados en su totalidad los trabajos. Personal de la empresa responsable de la línea de gas deberá acudir al sitio para realizar el protocolo correspondiente y proceder a cubrir la tubería.

De igual manera, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) deberá concluir su propio procedimiento relacionado con la infraestructura hidráulica.

“Estamos esperando al personal de la compañía de gas para que ellos hagan su protocolo y puedan cubrir la tubería; Simas también tiene que terminar su protocolo y posteriormente Obras Públicas será quien determine la reparación final, la compactación y la reposición de los materiales”, dijo el funcionario.

Una vez completadas estas labores, corresponderá a Obras Públicas determinar la forma en que se realizará la reparación definitiva de la superficie, incluyendo la compactación del terreno y la reposición de los materiales que fueron retirados durante los trabajos.

Protección Civil mantiene presencia en el punto para supervisar que las distintas maniobras se desarrollen conforme a los protocolos de seguridad establecidos y verificar que no quede alguna condición que pudiera representar un nuevo riesgo.

Flores destacó que las pruebas finales efectuadas a la tubería de gas fueron positivas, lo que permitió confirmar que la instalación se encuentra sin fugas.