Controlan contingencia por fuga de gas y avanzan trabajos finales en Acuña

+ Seguir en Seguir en Google
Acuña
/
    Controlan contingencia por fuga de gas y avanzan trabajos finales en Acuña
    Protección Civil mantiene vigilancia en el crucero donde fueron atendidas las fugas de agua y gas en Acuña, Coahuila. ARCHIVO

Las pruebas realizadas a la línea resultaron satisfactorias; Protección Civil mantiene vigilancia mientras concluyen los trabajos de las distintas dependencias

ACUÑA, COAH.- Los trabajos para reparar las fugas de agua y gas registradas en el cruce de Emilio Mendoza y José de las Fuentes Rodríguez, en Acuña, Coahuila, avanzan hacia su etapa final, luego de que las pruebas realizadas a la tubería de gas resultaran satisfactorias y permitieran descartar riesgos para la población.

Carlos Flores, director de Protección Civil y Bomberos, informó la tarde de este jueves que la parte más delicada de la contingencia ya fue atendida y que las verificaciones efectuadas a la línea de gas confirmaron que no existe una fuga, por lo que las condiciones de seguridad en el sector fueron restablecidas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/acuna/reabren-parcialmente-crucero-tras-fuga-de-gas-en-acuna-DB23225170

Explicó que desde el inicio de la emergencia se procedió a retirar el gas de la línea involucrada como una medida preventiva para eliminar cualquier posibilidad de riesgo mientras se desarrollaban las reparaciones y revisiones correspondientes.

“Los riesgos fueron eliminados desde un inicio cuando se retiró el gas de la línea, pero se siguieron los procedimientos y las pruebas para cerciorarnos de que no hubiera ninguna fuga antes de cubrir las tuberías”, explicó Flores.

Aunque la situación de peligro quedó controlada, todavía deben cumplirse algunos procedimientos antes de considerar terminados en su totalidad los trabajos. Personal de la empresa responsable de la línea de gas deberá acudir al sitio para realizar el protocolo correspondiente y proceder a cubrir la tubería.

De igual manera, el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas) deberá concluir su propio procedimiento relacionado con la infraestructura hidráulica.

“Estamos esperando al personal de la compañía de gas para que ellos hagan su protocolo y puedan cubrir la tubería; Simas también tiene que terminar su protocolo y posteriormente Obras Públicas será quien determine la reparación final, la compactación y la reposición de los materiales”, dijo el funcionario.

Una vez completadas estas labores, corresponderá a Obras Públicas determinar la forma en que se realizará la reparación definitiva de la superficie, incluyendo la compactación del terreno y la reposición de los materiales que fueron retirados durante los trabajos.

Protección Civil mantiene presencia en el punto para supervisar que las distintas maniobras se desarrollen conforme a los protocolos de seguridad establecidos y verificar que no quede alguna condición que pudiera representar un nuevo riesgo.

Flores destacó que las pruebas finales efectuadas a la tubería de gas fueron positivas, lo que permitió confirmar que la instalación se encuentra sin fugas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/acuna/controlan-fuga-de-gas-pero-persiste-desabasto-de-agua-en-varios-sectores-de-acuna-NJ23197028

El funcionario señaló que los riesgos para la población fueron eliminados desde las primeras acciones de atención, cuando se retiró el gas de la línea, aunque las autoridades mantuvieron los procedimientos de revisión para garantizar que no existiera ninguna filtración antes de permitir que la tubería fuera cubierta.

La vigilancia continuará hasta que la empresa de gas, Simas y Obras Públicas concluyan sus respectivas intervenciones y pueda darse por terminada formalmente la contingencia en este crucero de Acuña.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Gas Natural
Policía
obras públicas

Localizaciones


Acuña

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
El anexo del segundo informe

El anexo del segundo informe
true

Protege el magistrado Mery Ayup despojo inmobiliario en Coahuila: Mejía Berdeja
true

POLITICÓN: Empresarios acusan de extorsión a agentes de la FGR en Coahuila

Diez personas fueron aseguradas por la Policía Municipal tras el enfrentamiento registrado por el supuesto cobro de una deuda.

Ramos Arizpe: grupo de 15 irrumpe en vivienda por una deuda; causan destrozos y detienen a diez
El diputado por el PT ya había quedado fuera del Congreso, luego de acumular tres faltas sin justificar.

Tribunal Electoral federal vuelve a dejar a Tony Flores fuera del Congreso de Coahuila; podría no regresar
El coahuilense volverá a compartir equipo con Isaac del Toro, con quien anteriormente coincidió en el AR Monex Team.

Carlos García representará a Coahuila en el Mundial de Ciclismo de Ruta
Naftogaz es la compañía nacional de petróleo y gas de Ucrania. Es una empresa estatal subordinada al gobierno del país. La empresa se dedica a la extracción, transporte y refinamiento de gas natural y petróleo crudo.

Noruega incauta buque ruso para hacer cumplir reclamación ucraniana de 4 mil 220 millones
Irán lleva años probando misiles, y se alega que Rusia intervino en 2023 para ayudar a desarrollar misiles de crucero supersónicos.

Revelan que Rusia está ayudando secretamente a Irán a construir misiles supersónicos para atacar buques de guerra de EU