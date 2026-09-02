Reabren parcialmente crucero tras fuga de gas en Acuña

+ Seguir en Seguir en Google
Acuña
/
    Reabren parcialmente crucero tras fuga de gas en Acuña
    El crucero de los libramientos José de las Fuentes Rodríguez y Emilio Mendoza Cisneros será reabierto este miércoles por la tarde. CORTESÍA

El crucero de José de las Fuentes Rodríguez y Emilio Mendoza Cisneros abrirá a las 13:30 horas de este miércoles, aunque una parte permanecerá acordonada

ACUÑA, COAH.- A partir de las 13:30 horas de este miércoles 2 de septiembre será reabierto a la circulación vehicular y peatonal el crucero de los libramientos José de las Fuentes Rodríguez y Emilio Mendoza Cisneros, luego de permanecer cerrado por la emergencia generada por una fuga de gas natural, en Acuña, Coahuila.

La Presidencia Municipal de Acuña y Protección Civil informaron que la apertura permitirá también nuevamente el acceso a los establecimientos comerciales y a la escuela secundaria ubicados en este sector.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/acuna/fuga-de-gas-provoca-cierres-y-moviliza-a-cuerpos-de-emergencia-en-acuna-PI23180582

La reapertura será provisional, debido a que los trabajos y las revisiones de seguridad todavía no concluyen por completo. Por ello, una parte del área permanecerá acordonada y se pidió a conductores y peatones transitar con precaución, respetando los señalamientos y las indicaciones del personal que permanece en la zona.

La contingencia comenzó el lunes 31 de agosto, cuando una línea de gas natural resultó dañada durante trabajos de infraestructura en el sector. El incidente provocó el cierre de vialidades y el desalojo preventivo de personas en establecimientos y planteles cercanos.

El problema también complicó las labores para reparar una línea principal de agua de 16 pulgadas, situación que generó afectaciones en el suministro para más de 30 colonias, cinco ejidos y una zona industrial, de acuerdo con reportes publicados el martes.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/acuna/controlan-fuga-de-gas-pero-persiste-desabasto-de-agua-en-varios-sectores-de-acuna-NJ23197028

Las autoridades municipales señalaron que durante la noche será necesario cerrar nuevamente el crucero para continuar con las pruebas y revisiones correspondientes. Por ello, la circulación que se habilitará esta tarde no representa todavía la apertura definitiva del sector.

Mientras continúan las labores, el llamado es a respetar el acordonamiento y mantenerse atentos a los avisos oficiales sobre las condiciones de seguridad y la reapertura permanente de las vialidades.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Calles
Cierre De Vialidades
Vialidad

Localizaciones


Acuña

Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

Me interesa la tecnología y la manera en que está transformando al periodismo y a los medios de comunicación. Esa inquietud me ha llevado a mantenerme en constante actualización y a complementar mi experiencia editorial con la consultoría empresarial, la capacitación y la aplicación de inteligencia artificial en distintos procesos de comunicación.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Riesgos del corazón político

Riesgos del corazón político
true

Coahuila: elecciones 2027
En su informe la Presidenta abordó temas de economía, seguridad, programas sociales y relación bilateral con Estados Unidos.

Tras Segundo Informe, Claudia Sheinbaum visitará Saltillo para compartir resultados
true

POLITICÓN: Salpica al titular de la UIF Coahuila testimonio de ‘El Grande’ en nuevo libro de Anabel Hernández
A través de redes sociales circuló la invitación a la fiesta de bienvenida.

Tras polémicas, convocan a nueva fiesta ‘con alcohol gratis e ilimitado’ en Jurisprudencia de la UAdeC

La extraordinaria temporada de Meneses vuelve a poner sobre la mesa la pregunta: ¿por qué no tiene una oportunidad sostenida en MLB?

¡Joey Meneses hace historia! El mexicano rompe récord de carreras producidas en Triple A
Soldados del ejército de Nepal trasladan el cadáver de un trabajador de un proyecto hidroeléctrico en Upper Trishuli, Nepal, el 1 de septiembre de 2026. (AP Foto/Kaslai Dine)

Mientras la cifra de fallecidos por las inundaciones supera las mil personas, se realizan entierros masivos en Nepal

Donald Trump mencionó en sus redes sociales que si Irán respondía con ataques, EU respondería con más contundencia.

Estados Unidos vuelven a atacar a Irán, que responde lanzando drones y misiles