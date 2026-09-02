Reabren parcialmente crucero tras fuga de gas en Acuña

ACUÑA, COAH.- A partir de las 13:30 horas de este miércoles 2 de septiembre será reabierto a la circulación vehicular y peatonal el crucero de los libramientos José de las Fuentes Rodríguez y Emilio Mendoza Cisneros, luego de permanecer cerrado por la emergencia generada por una fuga de gas natural, en Acuña, Coahuila. La Presidencia Municipal de Acuña y Protección Civil informaron que la apertura permitirá también nuevamente el acceso a los establecimientos comerciales y a la escuela secundaria ubicados en este sector.

La reapertura será provisional, debido a que los trabajos y las revisiones de seguridad todavía no concluyen por completo. Por ello, una parte del área permanecerá acordonada y se pidió a conductores y peatones transitar con precaución, respetando los señalamientos y las indicaciones del personal que permanece en la zona. La contingencia comenzó el lunes 31 de agosto, cuando una línea de gas natural resultó dañada durante trabajos de infraestructura en el sector. El incidente provocó el cierre de vialidades y el desalojo preventivo de personas en establecimientos y planteles cercanos. El problema también complicó las labores para reparar una línea principal de agua de 16 pulgadas, situación que generó afectaciones en el suministro para más de 30 colonias, cinco ejidos y una zona industrial, de acuerdo con reportes publicados el martes.

Las autoridades municipales señalaron que durante la noche será necesario cerrar nuevamente el crucero para continuar con las pruebas y revisiones correspondientes. Por ello, la circulación que se habilitará esta tarde no representa todavía la apertura definitiva del sector. Mientras continúan las labores, el llamado es a respetar el acordonamiento y mantenerse atentos a los avisos oficiales sobre las condiciones de seguridad y la reapertura permanente de las vialidades.