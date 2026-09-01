Controlan fuga de gas, pero persiste desabasto de agua en varios sectores de Acuña

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    Controlan fuga de gas, pero persiste desabasto de agua en varios sectores de Acuña
    El alcalde de Acuña, Emilio De Hoyos, informó este martes que las labores avanzan bajo medidas de seguridad, mientras se pide a los automovilistas utilizar rutas alternas. CORTESÍA

El daño a una tubería de gas durante labores de infraestructura hidráulica derivó en cierres preventivos y afectaciones al suministro de agua potable

ACUÑA, COAH.- La fuga de gas natural registrada este lunes 31 de agosto, en uno de los principales cruces viales de Acuña, fue controlada, pero la emergencia ha provocado afectaciones en el suministro de agua potable para habitantes de distintos sectores de la ciudad fronteriza.

El incidente ocurrió durante trabajos relacionados con la infraestructura de agua y drenaje, cuando una retroexcavadora habría golpeado accidentalmente una tubería subterránea de gas en el cruce de los libramientos Emilio Mendoza Cisneros y José de las Fuentes Rodríguez.

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Ante el escape, Protección Civil, Seguridad Pública y cuerpos de emergencia establecieron un perímetro de seguridad y realizaron cierres preventivos en vialidades aledañas. La zona cercana a establecimientos comerciales y planteles educativos también fue restringida como medida preventiva.

La atención de la contingencia obligó a realizar maniobras sobre la infraestructura hidráulica, lo que derivó en la suspensión del suministro de agua en diferentes sectores de Acuña, afectando a familias que requieren el servicio para sus actividades cotidianas.

El alcalde Emilio De Hoyos informó la mañana de este martes, a través de sus redes sociales, que los trabajos continúan para recuperar el servicio.

“Seguimos avanzando con los trabajos de reparación. En coordinación con la empresa de gas natural y nuestras cuadrillas de Simas Acuña, continuamos trabajando para restablecer el servicio de manera segura lo antes posible”, publicó el presidente municipal.

El Edil agregó que las vialidades cercanas al punto de reparación permanecen cerradas por seguridad, por lo que solicitó a los ciudadanos tomar precauciones y utilizar vías alternas mientras continúan las labores.

En el lugar permanecen trabajadores de Simas y personal de la empresa encargada de la red de gas natural, quienes realizan las acciones necesarias para reparar los daños y permitir la recuperación gradual de los servicios.

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“Es importante mencionar que, por seguridad, las vialidades aledañas a la zona de los trabajos permanecen cerradas”, señaló De Hoyos, quien aseguró que la seguridad de las familias y del personal que participa en las labores continúa como prioridad.

Mientras avanzan las reparaciones, autoridades municipales mantienen el llamado a evitar la zona de trabajos y mantenerse atentos a los reportes oficiales sobre la reapertura de vialidades y el restablecimiento del suministro de agua.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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