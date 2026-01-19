Corre o te alcanzan: las vacas volverán a desatar un caos festivo en Ciudad Acuña

ACUÑA, COAH.- Ciudad Acuña se alista para vivir uno de sus eventos más emblemáticos con la celebración del Running Las Vacas 2026, que se realizará del 20 al 22 de marzo, con una agenda que combina deporte, tradición, cultura y entretenimiento para toda la familia.

El festival ofrecerá recorridos tradicionales, carreras recreativas, música en vivo, actividades culturales, gastronomía local y espacios de convivencia, consolidándose como una plataforma que fortalece el tejido social y proyecta la identidad de esta ciudad fronteriza.

En rueda de prensa, autoridades estatales y municipales destacaron que en Coahuila hay plan, y que este evento, con más de dos décadas de historia, fue reactivado con éxito en 2025 gracias al respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien ha impulsado la recuperación de tradiciones y el desarrollo turístico bajo un eje fundamental: la seguridad.

La presentación fue encabezada por Cristina Amezcua González, secretaria de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos; Emilio de Hoyos Montemayor, alcalde de Acuña; así como representantes del sector empresarial y turístico, entre ellos José Santos Gómez, presidente de Canaco Acuña; Gustavo Antonio Cárdenas, presidente de la OCV Acuña, y miembros del comité organizador.