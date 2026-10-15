Cuarentenaria de Ciudad Acuña podría reabrir antes de finalizar el año

La reapertura de la estación cuarentenaria de Ciudad Acuña representa una de las principales expectativas del sector ganadero de Coahuila para recuperar la exportación de ganado a Estados Unidos, luego de las restricciones comerciales derivadas de la presencia del gusano barrenador en México. Homero García, presidente del Consejo Directivo de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, informó que las instalaciones de Acuña ya fueron supervisadas y cuentan con las adecuaciones de infraestructura requeridas para reducir el riesgo sanitario por lo que, señaló, la apertura podría concretarse antes de finalizar el año, con el respaldo de los gobiernos Federal y Estatal y de las organizaciones ganaderas.

Además de los productores locales, señaló que se podrían beneficiar con esta apertura a productores de Durango y Tamaulipas. “Esperemos que abra Acuña y posteriormente que abra Colombia, Nuevo León y que los estados exportadores, aparte de Sonora y Chihuahua, que ya lo están haciendo, pues podamos beneficiar a nuestros compañeros y socios de Coahuila, de Durango”, dijo. El cierre de la frontera ha tenido consecuencias económicas para los productores, pues el presidente de la Confederación estimó que alrededor de 1.7 millones de cabezas de ganado dejaron de exportarse durante los últimos 18 ó 19 meses y permanecieron en el mercado nacional, lo que contribuyó a una sobreoferta de carne y a la reducción de los precios del ganado. El dirigente calculó que la pérdida por oportunidad comercial supera los mil 200 millones de dólares, al considerar la diferencia entre el precio que los productores reciben en México y el que habrían obtenido al exportar los animales a Estados Unidos.

Ante este escenario, el sector busca que se normalicen los cruces fronterizos y que se mantengan las medidas sanitarias para contener la plaga. En ese sentido, destacó que los productores han reforzado la capacitación, la revisión de los animales y la atención de heridas para prevenir infestaciones por larvas. García señaló que, aunque los productores han reforzado las medidas de prevención y atención del gusano barrenador, el cierre de la frontera estadounidense ha generado mayores afectaciones económicas para el sector. Estimó que alrededor de 1.7 millones de cabezas de ganado dejaron de exportarse, lo que incrementó la oferta nacional y presionó los precios que reciben los ganaderos. Ante ello, confió en que la producción de moscas estériles, con plantas en México y Estados Unidos, contribuya a contener el gusano barrenador. Estimó que, mediante la coordinación binacional, la plaga podría controlarse en México en un plazo de dos a tres años.

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