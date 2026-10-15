Cuarentenaria de Ciudad Acuña podría reabrir antes de finalizar el año

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    Cuarentenaria de Ciudad Acuña podría reabrir antes de finalizar el año
    La Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, a cargo de Homero García, confía en que antes de que finalice 2026 se reanude la exportación de ganado hacia EU por la frontera de Ciudad Acuña. KATYA GONZÁLEZ

Homero García, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, señaló que las instalaciones ya fueron supervisadas y cuentan con las adecuaciones necesarias para reanudar el cruce de ganado hacia Estados Unidos

La reapertura de la estación cuarentenaria de Ciudad Acuña representa una de las principales expectativas del sector ganadero de Coahuila para recuperar la exportación de ganado a Estados Unidos, luego de las restricciones comerciales derivadas de la presencia del gusano barrenador en México.

Homero García, presidente del Consejo Directivo de la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, informó que las instalaciones de Acuña ya fueron supervisadas y cuentan con las adecuaciones de infraestructura requeridas para reducir el riesgo sanitario por lo que, señaló, la apertura podría concretarse antes de finalizar el año, con el respaldo de los gobiernos Federal y Estatal y de las organizaciones ganaderas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/acuna/la-frontera-norte-de-coahuila-se-declara-lista-para-reanudar-la-exportacion-de-ganado-a-eu-EB24163654

Además de los productores locales, señaló que se podrían beneficiar con esta apertura a productores de Durango y Tamaulipas.

“Esperemos que abra Acuña y posteriormente que abra Colombia, Nuevo León y que los estados exportadores, aparte de Sonora y Chihuahua, que ya lo están haciendo, pues podamos beneficiar a nuestros compañeros y socios de Coahuila, de Durango”, dijo.

El cierre de la frontera ha tenido consecuencias económicas para los productores, pues el presidente de la Confederación estimó que alrededor de 1.7 millones de cabezas de ganado dejaron de exportarse durante los últimos 18 ó 19 meses y permanecieron en el mercado nacional, lo que contribuyó a una sobreoferta de carne y a la reducción de los precios del ganado.

El dirigente calculó que la pérdida por oportunidad comercial supera los mil 200 millones de dólares, al considerar la diferencia entre el precio que los productores reciben en México y el que habrían obtenido al exportar los animales a Estados Unidos.

$!Más de 120 mil cabezas de ganado han dejado de exportar los ganaderos coahuilenses a causa de las restricciones de EU.
Más de 120 mil cabezas de ganado han dejado de exportar los ganaderos coahuilenses a causa de las restricciones de EU. CORTESÍA

Ante este escenario, el sector busca que se normalicen los cruces fronterizos y que se mantengan las medidas sanitarias para contener la plaga. En ese sentido, destacó que los productores han reforzado la capacitación, la revisión de los animales y la atención de heridas para prevenir infestaciones por larvas.

García señaló que, aunque los productores han reforzado las medidas de prevención y atención del gusano barrenador, el cierre de la frontera estadounidense ha generado mayores afectaciones económicas para el sector. Estimó que alrededor de 1.7 millones de cabezas de ganado dejaron de exportarse, lo que incrementó la oferta nacional y presionó los precios que reciben los ganaderos.

Ante ello, confió en que la producción de moscas estériles, con plantas en México y Estados Unidos, contribuya a contener el gusano barrenador. Estimó que, mediante la coordinación binacional, la plaga podría controlarse en México en un plazo de dos a tres años.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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