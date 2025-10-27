Decide joven quitarse la vida tras presuntamente enfrentar un cuadro depresivo, en Acuña

Acuña
/ 27 octubre 2025
    Peritos señalaron que el joven atravesaba un cuadro depresivo que pudo haber influido en su decisión, aunque las causas aún se investigan. FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

El cuerpo fue trasladado al Semefo, donde peritos forenses realizarán la autopsia que determinará oficialmente la causa de muerte

ACUÑA, COAH.- La tarde del viernes 24 de octubre, José Miguel ¨N¨, un joven de 20 años, fue hallado sin vida dentro de su domicilio ubicado en la colonia Lindavista, sobre la calle Progreso, en el cruce con Nazario Ortiz Garza, en Acuña. El reporte fue realizado por vecinos que alertaron a las autoridades sobre la situación.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de Seguridad Pública municipal acudieron al lugar para asegurar la zona y permitir el trabajo del equipo pericial. Los peritos iniciaron con el levantamiento de evidencias y documentaron la escena para integrar la carpeta de investigación.

De acuerdo con los primeros informes, el joven atravesaba un periodo de depresión, factor que podría haber influido en su fallecimiento. No se encontraron mensajes, notas ni indicios que explicaran sus motivos.

Tras las diligencias en el domicilio, el cuerpo de José Miguel Rodríguez fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la autopsia de ley, procedimiento que permitirá determinar de manera oficial la causa de muerte.

Autoridades locales indicaron que con este caso, suman ya 15 suicidios registrados en el municipio, en su mayoría de hombres jóvenes, lo que refleja un patrón que preocupa a las corporaciones y a la comunidad.

El caso permanece bajo investigación por parte de la Fiscalía General del Estado, que busca esclarecer de manera precisa las circunstancias que rodearon el fallecimiento del joven. Seguridad Pública y personal pericial continúan con las indagatorias para descartar cualquier factor adicional que haya intervenido en el incidente.

(Con información de medios locales)

