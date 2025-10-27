Encuentran a joven de 19 años sin vida en Múzquiz tras ingerir alcohol

MÚZQUIZ, COAH.- La mañana de ayer domingo, un joven de 19 años fue localizado sin vida en el patio trasero de su vivienda, ubicada en la colonia Infonavit Nogalera, en Múzquiz, confirmaron autoridades municipales y de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El hallazgo fue realizado por la madre del joven, identificada como Cinthia “N”, quien alertó de inmediato a los cuerpos de emergencia. Personal de la Cruz Roja acudió al domicilio para brindar asistencia, confirmando que el joven no contaba con signos vitales.

La víctima fue identificada como Armando ¨N¨. Elementos del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal, encabezados por el comandante José Ponce Sánchez, se presentaron en el lugar como primeros respondientes, notificando posteriormente a la Agencia de Investigación Criminal de la FGE.

De acuerdo con versiones preliminares, Armando había estado ingiriendo bebidas alcohólicas la noche del sábado y la madrugada del domingo. Las autoridades indicaron que el cuerpo no presentaba rigidez cadavérica al momento de su hallazgo, lo que sugiere que el fallecimiento ocurrió pocas horas antes de ser descubierto.

Peritos de la FGE realizaron las diligencias correspondientes, documentando la escena e iniciando la investigación para esclarecer las circunstancias del suceso. Posteriormente, el cuerpo fue trasladado al anfiteatro de una funeraria local, donde se realizará la necropsia de ley para determinar de manera oficial la causa de muerte.

El caso ha generado conmoción entre vecinos del sector, quienes señalaron que desconocían antecedentes de conductas autolesivas. Las autoridades reiteraron la importancia de prestar atención a señales de depresión o crisis emocionales y solicitar ayuda profesional en caso de ser necesario.

Hasta el momento, las indagatorias continúan bajo el seguimiento de la Fiscalía General del Estado, sin que se haya informado sobre terceros involucrados en los hechos.

(Con información de medios locales)