Designan nuevo comandante militar en Acuña

El relevo se formalizó mediante la toma de protesta realizada en la explanada de las instalaciones militares, como parte de los movimientos de mando dispuestos por la Secretaría de la Defensa Nacional, bajo la autoridad de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comandante suprema de las Fuerzas Armadas.

ACUÑA, COAH.- El general Efraín Vázquez Olvera asumió este viernes 9 de octubre el mando de la Guarnición Militar de Ciudad Acuña , durante una ceremonia oficial que contó con la presencia de autoridades militares y representantes del Gobierno Municipal.

El alcalde Emilio de Hoyos Montemayor asistió al acto protocolario y destacó la colaboración que mantienen las autoridades municipales con el Ejército Mexicano para preservar la seguridad de esta ciudad fronteriza.

Vázquez Olvera cuenta con antecedentes en tareas de coordinación institucional y seguridad pública. En 2017, cuando ostentaba el grado de coronel de Infantería Diplomado de Estado Mayor, participó como representante de la Novena Zona Militar en reuniones interinstitucionales de seguridad realizadas en Sinaloa.

Durante ese periodo, las mesas de coordinación abordaron investigaciones relacionadas con delitos en materia de hidrocarburos y la colaboración entre corporaciones militares, policiacas y autoridades ministeriales.

Asimismo, en 2019 figuraba como subdirector de Relaciones Públicas de la Secretaría de la Defensa Nacional, cargo desde el cual participó en labores de comunicación institucional.

Su trayectoria también aparece en registros oficiales de ascensos militares de 2016, cuando fue incluido entre los oficiales promovidos al grado de coronel de arma.

La Guarnición Militar de Acuña constituye una estructura de mando del Ejército Mexicano en esta región fronteriza, donde la coordinación con corporaciones estatales y municipales forma parte de las labores de seguridad.