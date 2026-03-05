Detienen a hombre con metanfetamina en Acuña y lo vinculan a proceso

ACUÑA, COAH.- Un hombre detenido en posesión de droga sintética en Ciudad Acuña fue vinculado a proceso por un juez federal tras una audiencia inicial en la que la autoridad ministerial presentó los elementos de prueba relacionados con el caso.

De acuerdo con la información oficial, el imputado identificado como Tomás “N” enfrenta una investigación por su presunta participación en un delito contra la salud, luego de que fuera asegurado por agentes durante un operativo en el fraccionamiento Las Aves, en el municipio fronterizo de Acuña, Coahuila.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Lady Relojes’ pudo haber sido víctima de manipulación, señala Fiscalía de Coahuila

La detención fue realizada por elementos de la Agencia de Investigación Criminal pertenecientes a la Fiscalía General del Estado de Coahuila, quienes posteriormente pusieron al detenido a disposición del Ministerio Público de la Federación para continuar con el procedimiento correspondiente.

Durante la intervención policial, las autoridades localizaron entre las pertenencias del individuo una cantidad de sustancia identificada como clorhidrato de metanfetamina. El peso total del narcótico asegurado fue de 225 gramos con un miligramo, de acuerdo con los datos integrados en la carpeta de investigación.

Tras recibir el caso, el Ministerio Público Federal reunió los indicios y datos necesarios para solicitar ante el Poder Judicial la realización de una audiencia inicial con detenido. En dicha diligencia, un juez de control analizó la información presentada por la representación social.

Como resultado de la audiencia, la autoridad judicial determinó vincular a proceso al imputado por su probable responsabilidad en un delito contra la salud en su modalidad correspondiente. Además, el juez estableció medidas cautelares mientras se desarrolla la investigación.

Entre las disposiciones impuestas por el juzgado se encuentra la obligación del imputado de presentarse de manera semanal ante el Juzgado Penal con sede en Ciudad Acuña. Esta medida busca garantizar su comparecencia durante el desarrollo del proceso judicial.

Asimismo, el juez fijó un plazo de tres meses para la etapa de investigación complementaria, periodo en el cual el Ministerio Público podrá continuar reuniendo elementos que fortalezcan la carpeta de investigación.

TE PUEDE INTERESAR: DIF Coahuila revisa 24 casos de adopción y refuerza seguimiento a menores

Las autoridades recordaron que la persona involucrada en este proceso debe ser considerada inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por una autoridad judicial competente.

El caso continúa bajo seguimiento de la Fiscalía General de la República, instancia que mantiene abiertas diversas vías de denuncia ciudadana para reportar posibles delitos de carácter federal en el estado de Coahuila.