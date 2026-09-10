Detienen en Acuña a deportado buscado por homicidio en Guanajuato

ACUÑA, COAH.– Un hombre identificado como Juan “N” fue asegurado en Ciudad Acuña por autoridades federales, luego de un proceso de deportación, debido a que cuenta con un requerimiento judicial en el estado de Guanajuato por su probable participación en el delito de homicidio doloso. La Fiscalía General de la República informó que la detención fue realizada por personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), como parte de las acciones efectuadas para cumplimentar órdenes judiciales pendientes.

De acuerdo con el reporte federal, el aseguramiento ocurrió en la ciudad fronteriza de Acuña, donde Juan “N” fue localizado después de su deportación y posteriormente quedó a disposición de la autoridad judicial que lo requiere en Guanajuato. El caso forma parte de un informe nacional de la FGR sobre diversas acciones realizadas por corporaciones federales en distintos puntos del país. En el documento, la institución precisó que el detenido es señalado por su probable participación en un homicidio doloso. La Fiscalía no proporcionó en el comunicado detalles sobre las circunstancias del homicidio por el que es requerido, como la fecha y lugar en que ocurrió, la identidad de la víctima o las condiciones en las que presuntamente habría participado el ahora detenido. Tampoco se dieron a conocer mayores datos personales de Juan “N”, en apego a las disposiciones relacionadas con la protección de su identidad mientras continúa el proceso judicial.

La captura en Acuña adquiere relevancia por tratarse de una persona que, tras ser deportada, fue asegurada en territorio mexicano para responder ante una autoridad judicial de otra entidad. Una vez cumplimentado el aseguramiento, el detenido quedó bajo disposición de las autoridades correspondientes para continuar con el procedimiento legal en Guanajuato, entidad donde deberá enfrentar el proceso relacionado con la acusación que pesa en su contra.