Dona Banco Internacional de Alimentos carritos a personas con discapacidad motriz en Acuña

+ Seguir en Seguir en Google
Acuña
/
    Dona Banco Internacional de Alimentos carritos a personas con discapacidad motriz en Acuña
    El Banco Internacional de Alimentos realizó una nueva entrega de carritos PET en Acuña, con el objetivo de mejorar la movilidad y la calidad de vida de personas con discapacidad motriz que requieren apoyo para desplazarse de manera independiente. CORTESÍA

La institución informó que, en caso de que el beneficiario no pueda acudir personalmente por el apoyo, personal realiza la entrega directamente en su domicilio

ACUÑA, COAH.- El Banco Internacional de Alimentos (BIA) realizó la entrega de vehículos de tracción manual diseñados para brindar movilidad e independencia a personas con discapacidad motriz, en Acuña.

El presidente del Consejo Directivo del BIA destacó que, gracias al apoyo constante de un donador, la institución puede ofrecer estos equipos de manera regular, no solo en Acuña, sino también en diversas ciudades del estado.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/coahuila-lidera-en-empleo-formal-658-de-trabajadores-cuentan-con-prestaciones-y-seguridad-social-DE21071310

Explicó que cualquier persona interesada puede acudir directamente al Banco Internacional de Alimentos para solicitar uno de estos carritos, donde se agenda la entrega correspondiente.

“La entrega es totalmente gratuita; únicamente pedimos la credencial de elector. Si por alguna circunstancia el beneficiario no puede acudir, nosotros nos trasladamos hasta su domicilio”, señaló.

Los llamados carritos PET son vehículos manuales de tres o cuatro ruedas diseñados para facilitar la movilidad y promover la autonomía en la vida cotidiana. Además de permitir que los usuarios se desplacen sin depender de otra persona, su uso frecuente contribuye al fortalecimiento de los miembros superiores, mejora la amplitud articular y favorece el equilibrio en posición sentada.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


apoyos sociales
Movilidad
Discapacidades

Localizaciones


Acuña

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Déjá vu

Déjá vu
true

Encuestas Coahuila: Elecciones a diputados locales 2026

Saltillo en disputa, los perfiles que buscan llegar al Congreso

Saltillo en disputa, los perfiles que buscan llegar al Congreso
Conoce a los candidatos del Distrito 14 de Saltillo, Coahuila

Conoce a los candidatos del Distrito 14 de Saltillo, Coahuila
Estudiantes de la UNEA Campus Saltillo acusaron falta de respuesta de las áreas administrativas ante las múltiples problemáticas reportadas dentro de la institución.

Estudiantes de Odontología de la UNEA denuncian crisis académica y clínica en plantel de Saltillo
Acereros de Monclova venció 6-5 a Saraperos de Saltillo en el Estadio Kickapoo Lucky Eagle, aunque la Nave Verde ganó la serie del Clásico de Coahuila 2-1.

Acereros frena a Saraperos en duelo de poder, pero Saltillo gana el Clásico de Coahuila
¿Habrá acuerdo entre Estados Unidos e Irán?

‘No tiene prisa’ afirma Trump con respecto al acuerdo con Irán
Se informó que no se ha determinado cual fue el alcance de los daños de la refinería atacada que ha estado abasteciendo el esfuerzo bélico de Moscú

Ucrania golpea objetivos energéticos rusos y niega haber atacado una planta nuclear ocupada