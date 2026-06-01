Dona Banco Internacional de Alimentos carritos a personas con discapacidad motriz en Acuña
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La institución informó que, en caso de que el beneficiario no pueda acudir personalmente por el apoyo, personal realiza la entrega directamente en su domicilio
ACUÑA, COAH.- El Banco Internacional de Alimentos (BIA) realizó la entrega de vehículos de tracción manual diseñados para brindar movilidad e independencia a personas con discapacidad motriz, en Acuña.
El presidente del Consejo Directivo del BIA destacó que, gracias al apoyo constante de un donador, la institución puede ofrecer estos equipos de manera regular, no solo en Acuña, sino también en diversas ciudades del estado.
Explicó que cualquier persona interesada puede acudir directamente al Banco Internacional de Alimentos para solicitar uno de estos carritos, donde se agenda la entrega correspondiente.
“La entrega es totalmente gratuita; únicamente pedimos la credencial de elector. Si por alguna circunstancia el beneficiario no puede acudir, nosotros nos trasladamos hasta su domicilio”, señaló.
Los llamados carritos PET son vehículos manuales de tres o cuatro ruedas diseñados para facilitar la movilidad y promover la autonomía en la vida cotidiana. Además de permitir que los usuarios se desplacen sin depender de otra persona, su uso frecuente contribuye al fortalecimiento de los miembros superiores, mejora la amplitud articular y favorece el equilibrio en posición sentada.