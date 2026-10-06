Dona Municipio de Acuña terrenos para infraestructura educativa

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    Dona Municipio de Acuña terrenos para infraestructura educativa
    El Cabildo de Acuña, Coahuila, aprobó por unanimidad la donación de dos terrenos destinados a telebachilleratos comunitarios. CORTESÍA

El Cabildo aprobó por unanimidad la desincorporación y donación de dos predios para los Telebachilleratos Comunitarios Acuña y Las Cuevas

ACUÑA, COAH.- Dos telebachilleratos comunitarios de Acuña, Coahuila, contarán con terrenos destinados al fortalecimiento de su infraestructura, luego de que el Cabildo aprobó este martes por unanimidad la desincorporación y donación de dos bienes inmuebles durante su primera sesión ordinaria de octubre.

La sesión fue encabezada por el alcalde Emilio de Hoyos Montemayor y entre los principales acuerdos se autorizó entregar predios a los Telebachilleratos Comunitarios Acuña y Las Cuevas, con el propósito de mejorar las condiciones en que desarrollan sus actividades académicas y avanzar en la consolidación de espacios educativos.

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La decisión se incorpora a las acciones que el Gobierno Municipal ha desarrollado en materia educativa. Durante 2026, la administración ha realizado trabajos de rehabilitación, limpieza, pintura y mejoramiento de instalaciones en distintos planteles, además de inversiones en infraestructura deportiva y programas de becas.

Otro de los acuerdos aprobados durante la sesión abre la posibilidad de desarrollar un nuevo centro comunitario en el fraccionamiento Infonavit.

El Cabildo instruyó a las direcciones Jurídica, Catastro y Desarrollo Urbano para revisar la situación legal de los lotes 21 y 22 de la manzana 17 y establecer el procedimiento mediante el cual podrían incorporarse al dominio público municipal.

La intención del Ayuntamiento es que, una vez resuelta su condición jurídica, estos espacios puedan destinarse a la construcción de un centro comunitario para actividades de atención social, convivencia y desarrollo de las familias del sector.

Por ahora, el proyecto se encuentra en una etapa jurídica previa, por lo que la construcción dependerá primero de que el Municipio pueda acreditar y regularizar legalmente los terrenos.

Durante la misma sesión también se aprobó actualizar el listado complementario de maquinaria y vehículos dados de baja por distintas dependencias municipales.

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La propuesta, presentada por la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, permitirá continuar con el procedimiento para retirar estos bienes del inventario del Ayuntamiento.

Con los acuerdos, el Cabildo concentró la sesión en tres vertientes: infraestructura educativa, recuperación de espacios para uso comunitario y regularización del patrimonio municipal.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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