Entrega Manolo Jiménez cuartel militar en La Linda y supervisan obra de la Guardia Nacional en Acuña, Coahuila

Acompañado por el general Fernando Colchado Gómez, comandante de la XI Región Militar, el mandatario estatal destacó que ambas obras permitirán reforzar la presencia de las fuerzas de seguridad en los límites de Coahuila con Texas y cerca de la frontera con Chihuahua.

ACUÑA, COAH.- Como parte de la estrategia para fortalecer la seguridad en la frontera de Coahuila, e l gobernador Manolo Jiménez Salinas entregó el cuartel del Ejército Mexicano ubicado en el ejido La Linda y supervisó la construcción del cuartel de la Guardia Nacional en el ejido Venustiano Carranza, ambos en el municipio de Acuña.

“En equipo con la Fuerzas Armadas seguimos fortaleciendo la estrategia de seguridad binacional en la frontera de Coahuila. Hoy entregamos el cuartel del Ejército Mexicano en La Linda y supervisamos la construcción del nuevo Cuartel de la Guardia Nacional en el Ejido Carranza. Y así como estos, hemos construido en dos años 16 más por todo el Estado. Seguimos blindado Coahuila, el estado más seguro de México”, señaló el gobernador.

En total, ambas obras de infraestructura de seguridad representan una inversión superior a 27 millones de pesos.

Jiménez Salinas señaló que estas acciones forman parte de un plan integral para fortalecer la vigilancia en los 500 kilómetros de frontera de Coahuila y mantener la coordinación con las autoridades de Texas, Estados Unidos y México.

“Esto es parte de un gran plan de blindaje y de fortalecimiento de la seguridad y de la vigilancia en la frontera de Coahuila para, en equipo con el Gobierno de Texas, el Gobierno de Estados Unidos y el Gobierno de México, seguir fortaleciendo la seguridad en nuestra frontera”, mencionó.

El gobernador recordó que, además de los cuarteles de La Linda y Venustiano Carranza, durante su administración se han desarrollado diversas obras de infraestructura de seguridad en puntos estratégicos de la entidad, entre ellas el cuartel del Ejército Mexicano en Boquillas del Carmen y el cuartel de la Policía Estatal en el ejido Morelos.

Asimismo, sobre la carretera La Ribereña se construyeron dos puntos de revisión del Ejército, además del cuartel de Santa Mónica, en Villa Unión; el cuartel de la Policía Estatal en el ejido Morelos, en Acuña, y el arco de seguridad en Hidalgo, en los límites con Nuevo León.

A estas acciones se suma la inversión en patrullas, cámaras de videointeligencia y otros equipos para fortalecer las capacidades de las corporaciones de seguridad en la Región Norte.