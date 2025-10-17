Invitan al Gran Bailatón por la Lucha contra el Cáncer de Mama en Torreón

Torreón
/ 17 octubre 2025
    Invitan al Gran Bailatón por la Lucha contra el Cáncer de Mama en Torreón
    El evento busca fomentar la detección oportuna del cáncer de mama a través del movimiento. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

El evento se realizará el domingo 19 de octubre en el Paseo Colón, a partir de las 9:00 horas

TORREÓN, COAH.- En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la Dirección de Salud Pública Municipal invita a las mujeres torreonenses a participar en el Gran Bailatón, un evento que combina ejercicio, convivencia y conciencia sobre la prevención de esta enfermedad.

La actividad se realizará el próximo domingo 19 de octubre, a las 9:00 horas, en el Paseo Colón, y será dirigida por el coreógrafo Néstor Saúl Salas Pérez, quien ofrecerá una sesión rítmica y motivadora con diferentes estilos musicales.

TE PUEDE INTERESAR: IMPLAN Torreón fortalece su Sistema de Información para mejorar la planeación urbana

El titular de la dependencia, José Manuel Riveroll Duarte, destacó que la iniciativa busca fortalecer la cultura de la prevención, el autocuidado y la detección temprana del cáncer de mama, pues “cuando se detecta a tiempo, las posibilidades de éxito en el tratamiento son mucho mayores”.

Además de promover la salud física, el Bailatón pretende rendir homenaje a las mujeres que han enfrentado esta enfermedad, y fortalecer los lazos comunitarios entre quienes las acompañan.“Queremos que este sea un espacio de energía positiva, de unión y de apoyo mutuo”, agregó Riveroll Duarte.

La Dirección de Salud Pública exhortó a las asistentes a llevar ropa cómoda y mantenerse hidratadas durante la actividad, además de invitar a familiares, amigas y vecinas a sumarse a esta jornada que celebra la vida y la esperanza.

El evento forma parte de las acciones impulsadas por la administración del alcalde Román Alberto Cepeda González para promover la salud preventiva y el bienestar integral de la población.

Temas


Baile
Cáncer
Salud

Localizaciones


Torreón

true

Moisés Rodríguez

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Habitantes de Saltillo expresaron desconocer la supuesta mutación del virus y mostraron dudas sobre la seguridad de las nuevas vacunas que aplicará la Secretaría de Salud.

Saltillo: dudan saltillenses de volver a vacunarse contra el Covid-19 ante mutación
El fallo judicial frena temporalmente la entrega de carbón a las termoeléctricas de Nava, Coahuila.

Coahuila: Poder Judicial ordena suspender contrato millonario de carbón con CFE
La más reciente capacitación se realizó en el Rabbit Spk, ubicado al norte de la ciudad.

Saltillo impulsa programa ‘Fiesta Segura’; van 200 colaboradores capacitados

La señora Yolanda, de 68 años y residente del Callejón de Miraflores, ha sido víctima de señalamientos falsos en redes sociales que la vinculan con desapariciones de menores en la zona.

Saltillo: mujer de 68 años es acosada de manera anónima en redes sociales
Jorge Reyes, presidente de Coparmex Laguna, alertó que las recientes reformas laborales no diferencian entre pequeñas y grandes empresas.

Coparmex Laguna advierte que reformas laborales ponen en riesgo a 8 de cada 10 empresas
Se trabaja en un tramo que comprende 610 metros lineales de tuberías, que serán repuestas.

Avanza obra hidráulica en la colonia Occidental de Frontera

Los diputados por Coahuila tuvieron este enfrentamiento en una reunión a puerta cerrada con directivos de CFE.

Coahuila: ¡Hay tiro! Por contratos de carbón, se agarran a golpes diputados federales
García Harfuch: Buena racha

García Harfuch: Buena racha