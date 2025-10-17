Invitan al Gran Bailatón por la Lucha contra el Cáncer de Mama en Torreón

TORREÓN, COAH.- En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, la Dirección de Salud Pública Municipal invita a las mujeres torreonenses a participar en el Gran Bailatón, un evento que combina ejercicio, convivencia y conciencia sobre la prevención de esta enfermedad.

La actividad se realizará el próximo domingo 19 de octubre, a las 9:00 horas, en el Paseo Colón, y será dirigida por el coreógrafo Néstor Saúl Salas Pérez, quien ofrecerá una sesión rítmica y motivadora con diferentes estilos musicales.

El titular de la dependencia, José Manuel Riveroll Duarte, destacó que la iniciativa busca fortalecer la cultura de la prevención, el autocuidado y la detección temprana del cáncer de mama, pues “cuando se detecta a tiempo, las posibilidades de éxito en el tratamiento son mucho mayores”.

Además de promover la salud física, el Bailatón pretende rendir homenaje a las mujeres que han enfrentado esta enfermedad, y fortalecer los lazos comunitarios entre quienes las acompañan.“Queremos que este sea un espacio de energía positiva, de unión y de apoyo mutuo”, agregó Riveroll Duarte.

La Dirección de Salud Pública exhortó a las asistentes a llevar ropa cómoda y mantenerse hidratadas durante la actividad, además de invitar a familiares, amigas y vecinas a sumarse a esta jornada que celebra la vida y la esperanza.

El evento forma parte de las acciones impulsadas por la administración del alcalde Román Alberto Cepeda González para promover la salud preventiva y el bienestar integral de la población.