Impulsan programa de acopio de pilas usadas en Acuña

ACUÑA, COAH.— El Gobierno Municipal de Acuña, a través de la Dirección de Ecología, puso en marcha el programa “Ponte las Pilas con el Medio Ambiente”, una iniciativa enfocada en el acopio de pilas usadas y su disposición adecuada para evitar daños al entorno.

El alcalde Emilio De Hoyos Montemayor destacó la importancia del proyecto y confió en que tendrá resultados positivos para la ciudad, además de convocar a empresas socialmente responsables a sumarse a estas acciones en favor del medio ambiente.

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El programa busca no sólo reducir los riesgos que representan estos residuos, sino también fomentar la conciencia ambiental entre niñas, niños y jóvenes, promoviendo una cultura de responsabilidad en la comunidad.

Como parte de la estrategia, diversas empresas se han integrado al proyecto. La compañía SAS donó contenedores especiales que serán instalados en instituciones educativas para la recolección de pilas usadas.

Por su parte, KB Rail México brindará apoyo logístico para garantizar que los residuos tengan una disposición final adecuada y evitar que un manejo incorrecto genere contaminación.

“El cuidado del entorno debe ser una prioridad compartida por toda la comunidad acuñense”, subrayó el alcalde.

El edil señaló que este tipo de iniciativas se suman a otras acciones que el municipio ha impulsado en materia ambiental, entre ellas la ampliación de la cobertura de drenaje, que actualmente alcanza el 97 por ciento.

Además, se cuenta con la operación de la planta tratadora de aguas residuales, infraestructura que contribuye al manejo responsable de los recursos y a la protección del medio ambiente en la ciudad.