Impulsan programa de acopio de pilas usadas en Acuña

+ Seguir en Seguir en Google
Acuña
/ 16 marzo 2026
    Impulsan programa de acopio de pilas usadas en Acuña
    La Dirección de Ecología puso en marcha el programa “Ponte las Pilas con el Medio Ambiente”, iniciativa destinada al acopio de pilas en desuso. CORTESÍA

El municipio busca promover la correcta disposición de estos residuos y fortalecer acciones de cuidado ambiental en la ciudad

ACUÑA, COAH.— El Gobierno Municipal de Acuña, a través de la Dirección de Ecología, puso en marcha el programa “Ponte las Pilas con el Medio Ambiente”, una iniciativa enfocada en el acopio de pilas usadas y su disposición adecuada para evitar daños al entorno.

El alcalde Emilio De Hoyos Montemayor destacó la importancia del proyecto y confió en que tendrá resultados positivos para la ciudad, además de convocar a empresas socialmente responsables a sumarse a estas acciones en favor del medio ambiente.

TE PUEDE INTERESAR: Refuerzan campaña de prevención contra rickettsia en Piedras Negras

El programa busca no sólo reducir los riesgos que representan estos residuos, sino también fomentar la conciencia ambiental entre niñas, niños y jóvenes, promoviendo una cultura de responsabilidad en la comunidad.

Como parte de la estrategia, diversas empresas se han integrado al proyecto. La compañía SAS donó contenedores especiales que serán instalados en instituciones educativas para la recolección de pilas usadas.

Por su parte, KB Rail México brindará apoyo logístico para garantizar que los residuos tengan una disposición final adecuada y evitar que un manejo incorrecto genere contaminación.

“El cuidado del entorno debe ser una prioridad compartida por toda la comunidad acuñense”, subrayó el alcalde.

El edil señaló que este tipo de iniciativas se suman a otras acciones que el municipio ha impulsado en materia ambiental, entre ellas la ampliación de la cobertura de drenaje, que actualmente alcanza el 97 por ciento.

Además, se cuenta con la operación de la planta tratadora de aguas residuales, infraestructura que contribuye al manejo responsable de los recursos y a la protección del medio ambiente en la ciudad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Colecta
Medio Ambiente

Localizaciones


Acuña

Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La mariguana se mantiene como la de mayor consumo en la localidad, generando más atenciones en los CIJ.

Saltillo: mariguana sigue siendo droga de mayor impacto en jóvenes; CIJ atiende caso de ludopatía
Voces de Allende, a 15 años del terror

Voces de Allende, a 15 años del terror
Logro. La cinta protagonizada por Leonardo DiCaprio resultó la vencedora de las categorías principales.

Coronan a ‘Una batalla tras otra’ como la Mejor Película de los Oscar
NosotrAs: La movilidad también tiene género

NosotrAs: La movilidad también tiene género
Ante la negativa de Afirme y Cargill, el único grupo interesado en comprar AHMSA,un consorcio integrado por Fintech Latam e Ignition Industries, se negó a exhibir la garantía de seriedad requerida por el síndico de la quiebra, Víctor Manuel Aguilera.

Bloquean créditos subasta de AHMSA
true

En torno al 8M en Saltillo. Cosas y sucedidos
CUARTOSCURO

¿Qué fue eso del #8M de la Presidenta y Comandanta?
El consumo de agua durante febrero creció a la par que las temperaturas alcanzaron un récord para ese mes.

Sube 5% el consumo de agua en Saltillo ante temperaturas récord