Intenta mujer acabar con su vida en Acuña; resulta herida en la mano

Acuña
/ 10 octubre 2025
    Intenta mujer acabar con su vida en Acuña; resulta herida en la mano
    La víctima presentaba una cortada de aproximadamente 7 centímetros en la mano. FOTO: ARCHIVO/ VANGUARDIA

La mujer de 35 años fue trasladada a un hospital y se encuentra estable tras recibir atención médica

ACUÑA, COAH.- La tarde del jueves, una mujer provocó una intensa movilización de las autoridades tras intentar quitarse la vida en la colonia 1 de Mayo de Acuña. La víctima, identificada como Sandra, de 35 años, sufrió una herida cortante de aproximadamente 7 centímetros en la mano izquierda.

Según reportes de la Secretaría de Seguridad Pública, el incidente se registró cuando la mujer trató de escapar por lo que se conoce como la “puerta falsa”. De inmediato, vecinos alertaron a los números de emergencia, lo que derivó en la llegada de personal del Mando Coordinado Acuña, la Policía Civil de Coahuila y socorristas de la Cruz Roja Mexicana.

Al arribar, los primeros respondientes procedieron a atender la situación, resguardando la zona y asegurando que la mujer recibiera asistencia médica de manera inmediata. Tras la intervención, Sandra fue trasladada a un hospital cercano, donde fue valorada y se confirmó que su estado de salud era estable, manteniéndose fuera de peligro.

De acuerdo con los reportes oficiales, la causa que llevó a la mujer a intentar quitarse la vida no ha sido esclarecida, y las autoridades se limitaron a brindar atención médica y resguardar la integridad de la afectada. Durante el operativo, se destacó la coordinación entre los distintos cuerpos de seguridad y rescate, quienes aseguraron la zona y evitaron que la situación se complicara.

Vecinos del lugar señalaron que el hecho generó preocupación en la colonia, ya que la rápida intervención de las autoridades permitió evitar consecuencias mayores. Personal de seguridad y socorristas permanecieron en el lugar hasta confirmar que la mujer se encontraba estable y que no existían riesgos adicionales para la comunidad.

Este tipo de incidentes resalta la importancia de la atención psicológica inmediata y la rápida respuesta de los cuerpos de emergencia ante intentos de suicidio, permitiendo que personas en crisis puedan recibir ayuda profesional y apoyo médico a tiempo.

(Con información de medios locales)

Intento De Suicidio
Seguridad

Acuña

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

