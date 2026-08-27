Investigan muerte de hombre hallado en cárcamo de Simas en Acuña, Coahuila

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Acuña
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    Investigan muerte de hombre hallado en cárcamo de Simas en Acuña, Coahuila
    El cuerpo de Manuel de Jesús Rodríguez Carreón fue localizado dentro de un cárcamo de SIMAS en Ciudad Acuña. CORTESÍA

Manuel de Jesús Rodríguez Carreón, de 52 años, fue localizado sin vida dentro de una instalación cercana al Puente Internacional

ACUÑA, COAH.- La Fiscalía General del Estado mantiene abierta una investigación para esclarecer la muerte de Manuel de Jesús Rodríguez Carreón, de 52 años, cuyo cuerpo fue localizado el miércoles dentro de un cárcamo del Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (Simas), en las inmediaciones del Puente Internacional de Acuña, Coahuila.

El hallazgo ocurrió cuando trabajadores de la paramunicipal realizaban labores de mantenimiento y supervisión en las instalaciones ubicadas dentro del parque Braulio Fernández Aguirre. Durante los trabajos detectaron un cuerpo en el interior de la estructura y solicitaron la intervención de las autoridades.

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Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía, Región Norte II, acudieron al sitio para iniciar las diligencias correspondientes. También participaron corporaciones de seguridad y personal de Bomberos, quienes utilizaron equipo especializado para recuperar el cadáver debido a las condiciones del cárcamo.

De acuerdo con los primeros datos obtenidos durante las diligencias, el cuerpo presentaba posibles lesiones en el rostro y en la parte posterior de la cabeza. Además, alrededor fueron localizados restos de una lona blanca y alambre recocido, indicios que quedaron bajo análisis de los Servicios Periciales.

La presencia de estos elementos llevó a las autoridades a considerar la posibilidad de un homicidio como una de las líneas de investigación. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente que las lesiones hayan provocado el fallecimiento ni se ha establecido cómo llegó el hombre hasta el interior del cárcamo.

El cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se practicaría la necropsia de ley para determinar científicamente la causa y el mecanismo de la muerte, así como establecer si las lesiones tuvieron relación directa con el fallecimiento.

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Agentes ministeriales continúan con entrevistas y otras diligencias para reconstruir las últimas horas de Rodríguez Carreón y conocer las circunstancias en que ocurrió el deceso.

Hasta ahora, la autoridad no ha informado sobre personas detenidas relacionadas con el caso. La investigación permanece abierta mientras se esperan los resultados de los estudios periciales.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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