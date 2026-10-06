Llaman a padres de familia en Acuña a evitar que menores conduzcan automóviles

ACUÑA, COAH.- La muerte de una adolescente de 14 años en una volcadura registrada la noche del lunes sobre el libramiento Jesús María Ramón, en Acuña, Coahuila, volvió a encender las alertas sobre el riesgo de permitir que menores de edad conduzcan vehículos Héctor Alberto de Luna Sánchez, secretario del Ayuntamiento de Acuña, lamentó lo ocurrido y reiteró el llamado a los padres de familia a actuar con mayor responsabilidad antes de “soltarle” un vehículo a un menor de edad.

Señaló que el municipio trabaja para fortalecer la prevención, la seguridad vial y los operativos, los cuales, sostuvo, “no son recaudatorios”, sino que buscan evitar accidentes y, principalmente, salvar vidas. También exhortó a la población a conducir con prudencia y respetar los señalamientos de tránsito. El accidente ocurrió metros adelante del entronque del libramiento Jesús María Ramón con la carretera federal 29. La unidad involucrada fue reportada como una Dodge Journey modelo 2025, conducida por un adolescente identificado como Jesús, de 17 años, quien perdió el control antes de que el vehículo saliera de su trayectoria y terminara volcado. En el lugar perdió la vida Jaqueline, de 14 años. Los cuerpos de emergencia acudieron para atender a los ocupantes de la camioneta y trasladaron a los lesionados a distintos hospitales de la ciudad. Elementos de Seguridad Pública Municipal y de la Policía Civil Coahuila resguardaron la zona y realizaron las primeras actuaciones, mientras que personal de la Fiscalía inició las diligencias para esclarecer las circunstancias del accidente.

El conductor de 17 años fue asegurado y puesto a disposición de la autoridad correspondiente, que deberá definir su situación jurídica conforme avance la investigación. De Luna Sánchez insistió en que la prevención no puede quedar exclusivamente en manos de las corporaciones de seguridad. Consideró indispensable que los padres valoren los riesgos antes de permitir que adolescentes conduzcan y subrayó que respetar límites de velocidad y señalamientos puede marcar la diferencia entre llegar a salvo o protagonizar una tragedia.