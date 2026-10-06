Vuelca camioneta y muere menor de 14 años en Acuña; la conducía joven de 17

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    Vuelca camioneta y muere menor de 14 años en Acuña; la conducía joven de 17
    La adolescente de 14 años perdió la vida tras el accidente registrado metros adelante del entronque con la carretera federal 29. CORTESÍA

Dos menores y un joven de 24 años fueron trasladados a hospitales para recibir atención médica

ACUÑA, COAH.- Una adolescente de 14 años perdió la vida y otras tres personas resultaron lesionadas luego de que una camioneta terminara volcada la noche del lunes sobre el Libramiento Jesús María Ramón, en Acuña.

El accidente ocurrió metros adelante del entronque con la carretera federal 29, donde quedó una camioneta Dodge Journey color gris, modelo 2025, después de que el conductor perdiera el control mientras circulaba por esta vialidad.

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La unidad era conducida por Jesús, de 17 años, quien presuntamente perdió el control del volante, provocando que el vehículo saliera de su trayectoria y terminara volcado.

En el accidente perdió la vida una adolescente identificada como Jaqueline, de 14 años, quien quedó dentro de la unidad. A pesar de la movilización de los cuerpos de emergencia, los socorristas ya no pudieron hacer nada por salvarla.

Además, otras tres personas que viajaban en la camioneta resultaron lesionadas. Entre ellas se encuentran Sandra, de 14 años; Brittany, de 12 años, e Ismael, de 24 años, quienes recibieron atención de paramédicos de la Cruz Roja y Bomberos.

Los lesionados fueron trasladados a diferentes hospitales de la localidad para recibir atención médica, mientras que las autoridades mantenían bajo resguardo el área donde ocurrió el percance.

Al lugar también acudieron elementos de Seguridad Pública Municipal y de la Policía Civil de Coahuila, quienes tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias correspondientes para establecer cómo ocurrió la volcadura.

El adolescente que conducía la camioneta fue asegurado por las autoridades y quedó a disposición de la instancia correspondiente, donde se determinará su situación jurídica conforme avancen las investigaciones.

Personal especializado realizó las diligencias necesarias para documentar el accidente y establecer las circunstancias que provocaron que la unidad saliera del camino y volcara, además de deslindar las responsabilidades correspondientes por la muerte de la menor.

(Con información de medios locales)

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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