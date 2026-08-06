Llega el Mitote Folklórico a la frontera de Acuña, Coahuila, con 18 días de música, danza y tradición

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    Llega el Mitote Folklórico a la frontera de Acuña, Coahuila, con 18 días de música, danza y tradición
    La edición XIII del festival folcrórico contará con 30 eventos gratuitos del 29 de agosto al 15 de septiembre. CORTESÍA

La edición 2026 reunirá a más de 300 artistas de México, Colombia y Chile en 30 presentaciones gratuitas por la región fronteriza de Coahuila

ACUÑA, COAH.- La frontera norte de Coahuila volverá a convertirse en punto de encuentro para las tradiciones del mundo con la XIII edición del Mitote Folklórico y Festival Internacional del Folklor Acuña 2026, una celebración cultural que reunirá durante 18 días a agrupaciones nacionales e internacionales.

Del 29 de agosto al 15 de septiembre, el municipio de Acuña será sede de 30 actividades gratuitas con la participación de más de 300 artistas, quienes llevarán al público expresiones de danza, música y cultura popular de distintas regiones.

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El encuentro tendrá como escenario principal el Foro del Cincuentenario, ubicado en la Plaza Benjamín Canales, donde se concentrarán parte de los espectáculos preparados para esta edición.

Este año, el festival contará con la participación de delegaciones provenientes de Colombia y Chile como países invitados, además del estado de Querétaro como representante especial de la riqueza cultural de México.

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Más allá de una serie de presentaciones artísticas, el Mitote Folklórico busca funcionar como un espacio de intercambio cultural, donde las comunidades puedan conocer otras formas de expresión y mantener vivas las tradiciones a través de la danza y la música.

La programación no se limitará a Acuña, ya que el festival extenderá sus actividades hacia municipios como Jiménez, Nava, Zaragoza, Allende, Morelos y Piedras Negras, con el objetivo de acercar los espectáculos a más habitantes de la región norte del estado.

Con 16 años de trayectoria, el encuentro se ha convertido en uno de los eventos culturales con mayor permanencia en la zona fronteriza, al reunir grupos folclóricos y artistas que muestran la diversidad cultural de México y otros países.

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La edición 2026 prepara una agenda de actividades familiares y gratuitas, donde habitantes y visitantes podrán disfrutar de una muestra de identidad, historia y tradiciones compartidas a través del arte.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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