Moviliza a la AIC reporte de persona herida en Acuña

El despliegue generó expectación entre vecinos del sector, ubicado a aproximadamente cinco cuadras de la carretera a Santa Eulalia, luego de que se reportara que una persona habría resultado lesionada y posteriormente fuera trasladada a un hospital para recibir atención médica.

ACUÑA, COAH.- Una fuerte movilización de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se registró este jueves en la colonia 5 de Mayo, en Acuña , Coahuila, donde una zona de la calle Francisco Sarabia permaneció acordonada mientras agentes ministeriales realizaban diligencias.

Elementos de la AIC establecieron un perímetro de seguridad alrededor del sitio e iniciaron las primeras actuaciones para determinar las circunstancias en que ocurrió el hecho. Hasta el momento no se ha informado oficialmente la identidad de la persona lesionada ni la naturaleza de las lesiones que presenta.

La presencia de agentes investigadores y el acordonamiento del área apuntan a que el sitio es objeto de una investigación ministerial; sin embargo, las autoridades no han confirmado públicamente que se trate de un hecho violento, un ataque armado u otro delito específico.

La información disponible tampoco establece si la persona lesionada fue localizada dentro de un domicilio o en la vía pública, ni se han dado a conocer las circunstancias previas a su traslado hospitalario.

La calle Francisco Sarabia se encuentra dentro del sector urbano de Acuña y cuenta con antecedentes de hechos que han requerido la intervención de cuerpos de seguridad y emergencia.