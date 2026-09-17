Moviliza a la AIC reporte de persona herida en Acuña

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    Moviliza a la AIC reporte de persona herida en Acuña
    Elementos de la Agencia de Investigación Criminal mantienen acordonada un área de la colonia 5 de Mayo en Acuña CORTESÍA

La persona habría sido trasladada a un hospital; autoridades mantienen reserva sobre las circunstancias del hecho.

ACUÑA, COAH.- Una fuerte movilización de elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) se registró este jueves en la colonia 5 de Mayo, en Acuña, Coahuila, donde una zona de la calle Francisco Sarabia permaneció acordonada mientras agentes ministeriales realizaban diligencias.

El despliegue generó expectación entre vecinos del sector, ubicado a aproximadamente cinco cuadras de la carretera a Santa Eulalia, luego de que se reportara que una persona habría resultado lesionada y posteriormente fuera trasladada a un hospital para recibir atención médica.

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Elementos de la AIC establecieron un perímetro de seguridad alrededor del sitio e iniciaron las primeras actuaciones para determinar las circunstancias en que ocurrió el hecho. Hasta el momento no se ha informado oficialmente la identidad de la persona lesionada ni la naturaleza de las lesiones que presenta.

La presencia de agentes investigadores y el acordonamiento del área apuntan a que el sitio es objeto de una investigación ministerial; sin embargo, las autoridades no han confirmado públicamente que se trate de un hecho violento, un ataque armado u otro delito específico.

La información disponible tampoco establece si la persona lesionada fue localizada dentro de un domicilio o en la vía pública, ni se han dado a conocer las circunstancias previas a su traslado hospitalario.

La calle Francisco Sarabia se encuentra dentro del sector urbano de Acuña y cuenta con antecedentes de hechos que han requerido la intervención de cuerpos de seguridad y emergencia.

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El Gobierno Municipal de Acuña establece que la seguridad en la ciudad se desarrolla bajo un esquema de coordinación en el que participan corporaciones municipales, estatales y federales, incluida la Agencia de Investigación Criminal.

Mientras continúan las diligencias, se espera que la autoridad ministerial determine qué ocurrió y, en su caso, establezca si existe alguna responsabilidad penal relacionada con los hechos.

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Antonio Santos

Antonio Santos

Me apasiona la comunicación en todas sus formas. Durante más de 15 años dedicado al periodismo, he colaborado como reportero y editor en Vanguardia, y de otros medios impresos, digitales, radio y televisión. Disfruto identificar el enfoque más relevante de cada historia, jerarquizar la información con criterio editorial y transformarla en contenidos claros, atractivos y útiles para las audiencias.

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