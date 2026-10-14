Muere niña de 2 años tras atragantarse mientras cenaba con sus padres en Acuña

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Acuña
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    Muere niña de 2 años tras atragantarse mientras cenaba con sus padres en Acuña
    La Fiscalía del Estado y la Pronnif tomaron conocimiento de los hechos para realizar las diligencias correspondientes. REDES SOCIALES

El padre de la pequeña solicitó apoyo a los servicios de emergencia desde una vivienda de la calle Palmito; al llegar, los socorristas confirmaron que ya no presentaba signos vitales

ACUÑA, COAH.- Una cena familiar terminó en tragedia en la colonia Cedros, en Acuña, luego de que una niña de apenas dos años de edad falleciera por asfixia, presuntamente al atragantarse con un trozo de comida dentro de su domicilio.

El hecho ocurrió la noche de ayer en una vivienda ubicada en la calle Palmito, número 101, donde los padres de la pequeña Emma Maciency “N” solicitaron ayuda al percatarse de que la menor tenía dificultades para respirar.

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El padre de la niña, identificado como Cristian Alejandro “N”, de 20 años, se comunicó con los servicios de emergencia para pedir una ambulancia, con la esperanza de que su hija pudiera recibir atención médica.

Sin embargo, cuando los paramédicos llegaron al domicilio y revisaron a la pequeña, confirmaron que ya no presentaba signos vitales. De acuerdo con los primeros reportes, la causa del fallecimiento habría sido una obstrucción de las vías respiratorias provocada por un alimento.

Tras confirmar la muerte, los socorristas dieron aviso a la Fiscalía General del Estado y a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), instancias que tomaron conocimiento de lo ocurrido para realizar las diligencias correspondientes.

Posteriormente, el cuerpo de la menor fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se practicaría la necropsia de ley para establecer oficialmente las causas del fallecimiento.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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