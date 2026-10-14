Muere niña de 2 años tras atragantarse mientras cenaba con sus padres en Acuña

El hecho ocurrió la noche de ayer en una vivienda ubicada en la calle Palmito, número 101, donde los padres de la pequeña Emma Maciency “N” solicitaron ayuda al percatarse de que la menor tenía dificultades para respirar.

ACUÑA, COAH.- Una cena familiar terminó en tragedia en la colonia Cedros, en Acuña , luego de que una niña de apenas dos años de edad falleciera por asfixia, presuntamente al atragantarse con un trozo de comida dentro de su domicilio.

El padre de la niña, identificado como Cristian Alejandro “N”, de 20 años, se comunicó con los servicios de emergencia para pedir una ambulancia, con la esperanza de que su hija pudiera recibir atención médica.

Sin embargo, cuando los paramédicos llegaron al domicilio y revisaron a la pequeña, confirmaron que ya no presentaba signos vitales. De acuerdo con los primeros reportes, la causa del fallecimiento habría sido una obstrucción de las vías respiratorias provocada por un alimento.

Tras confirmar la muerte, los socorristas dieron aviso a la Fiscalía General del Estado y a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), instancias que tomaron conocimiento de lo ocurrido para realizar las diligencias correspondientes.

Posteriormente, el cuerpo de la menor fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se practicaría la necropsia de ley para establecer oficialmente las causas del fallecimiento.