El coahuilense Humberto Vázquez triunfa en el Concurso Iberoamericano de Cuento y Novela Elena Poniatowska Amor

El talento literario de Coahuila trasciende fronteras. El escritor y colaborador de esta casa editorial, Humberto Vázquez Galindo, resultó galardonado en el Concurso Iberoamericano de Cuento y Novela Elena Poniatowska Amor por su obra El Diablo y yo nos entendemos. El certamen, convocado por la Fundación Elena Poniatowska Amor A.C., la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y la Editorial Planeta, reconoció las mejores propuestas del ámbito iberoamericano en las categorías de novela y cuento. En la modalidad de novela, el premio principal fue otorgado a Fiebre de frontera, escrita por Mario Haroldo Cordero Ávila.

Por su parte, en la categoría de cuento, la obra de Vázquez Galindo se posicionó entre los textos seleccionados junto a trabajos de autores iberoamericanos como Moira Karina Irigoyen (Cómo se depositan los ácaros en las cosas que no se mueven), Edgar Leonel Chávez González (El aljibe), Celso Cristóbal Aguirre Quinde (El mar devuelve voces), Miguel Aguirre Bernal (Flashback), José Ignacio Scasserra (Galileo), Anahí Flores (Tocar a Marta), Carlos Ivan Cortés Cruz (Un fantasma de dorado), Oscar Antonio Bonilla Armijo (Una sinfonía inconclusa de Mahler) y Mauricio Vargas Sánchez (Zalata de cruces).

“Iba a competir contra dos mil cuentos”: la emoción del autor Tras darse a conocer el fallo, Humberto Vázquez compartió en sus redes sociales su asombro y gratitud por haber alcanzado este logro entre miles de participantes: “¿Qué posibilidades tenía de ganar una convocatoria de todo Iberoamérica al que llegan dos mil cuentos? Me pregunté durante tres años, hasta que me decidí a mandarlo y adivinen quién se acaba de enterar de que ganó este concurso”, expresó el autor coahuilense. Asimismo, destacó un emotivo detalle revelado por la familia de la célebre escritora mexicana Elena Poniatowska sobre el proceso de revisión de los cuentos finalistas: “A sus 94 años ella se puso a leer los cuentos finalistas con el único ojo con el que ve bien y cerró diciendo ‘les vamos a entregar sus apuntes de puño y letra’. De verdad que estoy que no me la creo: Hoy ganó ese morrillo marica que creció en Monclova y del que cuento sus andanzas a calzón quitado. ¡Te amo Elena Poniatowska!” Este reconocimiento consolida la trayectoria del autor origiario de Monclova y reafirma la fuerza de la narrativa coahuilense en las letras iberoamericanas contemporáneas.