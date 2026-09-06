Muere niño de 2 años tras quedar encerrado en un automóvil en Ciudad Acuña

El pequeño, identificado como David Ernesto, se encontraba bajo el cuidado de una de sus abuelas cuando, de acuerdo con los primeros informes, habría salido al patio de la vivienda y posteriormente ingresado al vehículo mientras jugaba.

ACUÑA, COAH.- Una tarde de juego terminó en tragedia para una familia del fraccionamiento Altos de Santa Teresa, de Acuña , donde un niño de apenas dos años perdió la vida después de permanecer encerrado dentro de un automóvil estacionado ayer sábado.

La unidad llevaba tiempo estacionada cuando los familiares se percataron de que el menor se encontraba en el interior. De inmediato solicitaron ayuda y, con apoyo de vecinos, lograron sacarlo del automóvil.

Ante la emergencia, el niño fue trasladado a un consultorio cercano con la intención de recibir atención médica. Sin embargo, al llegar al establecimiento, el personal confirmó que ya no contaba con signos vitales.

La tragedia ocurrió durante una jornada de temperaturas superiores a los 42 grados centígrados, condiciones especialmente peligrosas cuando una persona permanece dentro de un vehículo cerrado, debido a que la temperatura en el interior puede elevarse rápidamente por encima de la del ambiente.

Elementos de las autoridades acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos y recabar información sobre lo ocurrido.

La Fiscalía mantiene abierta una investigación para establecer con precisión cómo sucedió el incidente y determinar, en su caso, si existe alguna responsabilidad relacionada con la muerte del pequeño.

El caso vuelve a poner de manifiesto el enorme riesgo que representa dejar a niñas y niños dentro de vehículos, incluso durante periodos que pudieran parecer breves, particularmente durante las jornadas de calor extremo.