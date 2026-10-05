¿Qué es la peste neumónica? Hospitales en cuarentena en Siberia activan los protocolos de control y viajes

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    ¿Qué es la peste neumónica? Hospitales en cuarentena en Siberia activan los protocolos de control y viajes
    Hospitales en cuarentena en Irkutsk tras la muerte de una investigadora por peste neumónica. X

Esta infección bacteriana causada por la Yersinia pestis ataca los pulmones en horas; claves de transmisión, síntomas y medidas sanitarias actuales.

La alerta de salud se encendió en Rusia tras el fallecimiento de una investigadora en un centro médico de Irkutsk, en Siberia. La especialista enfermó de gravedad en los pulmones luego de estar expuesta a gérmenes en su trabajo o durante un viaje reciente.

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Las autoridades de salud aclararon que no hay un brote masivo fuera de control. Sin embargo, mantienen bajo revisión constante a cerca de 200 personas que estuvieron cerca de ella para prevenir cualquier peligro.

¿QUÉ ES LA PESTE NEUMÓNICA?

La peste neumónica es una enfermedad pulmonar muy grave causada por una bacteria llamada Yersinia pestis. A diferencia de males como la gripe o el COVID-19, que son causados por virus, esta infección se cura con antibióticos si el paciente recibe medicina a tiempo.

Es la versión más peligrosa y rápida de la peste. Daña directo la respiración y requiere que el enfermo reciba atención en un hospital de inmediato para salvarle la vida.

SÍNTOMAS Y CONTAGIO

Los malestares aparecen de repente y son muy fuertes: fiebre alta, dolor de cabeza, falta de aire y mucha debilidad. En muy poco tiempo, la persona empieza a toser con sangre y siente un dolor intenso en el pecho.

A diferencia de otras enfermedades que transmiten los animales o los insectos, esta peste se contagia directamente de una persona a otra a través de las gotitas de saliva o moco que saltan al toser o estornudar.

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PELIGRO Y TRATAMIENTO

Esta bacteria es altamente peligrosa si la persona no recibe atención médica en las primeras 24 horas desde que inician los síntomas. La enfermedad avanza muy rápido, por lo que actuar en el primer día es vital.

Los antibióticos comunes funcionan muy bien si se administran de inmediato. Recibir ayuda médica rápida reduce casi por completo el riesgo de muerte.

HOSPITALES EN CUARENTENA Y PROTOCOLOS SANITARIOS EN VIAJES

Como medida de seguridad, el gobierno cerró las visitas en al menos cinco hospitales de la región de Siberia. Estos lugares quedaron en aislamiento preventivo para desinfectar e impedir contagios.

Además, las autoridades pusieron guardias de salud en aeropuertos y estaciones. Los médicos están tomando la temperatura a los pasajeros de los vuelos, revisando a cualquier persona con malestar y pidiendo el uso de mascarillas en las zonas bajo sospecha.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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