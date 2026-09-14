Muere pescador de Piedras Negras tras ahogarse en la Presa de la Amistad en Acuña

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Acuña
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    Muere pescador de Piedras Negras tras ahogarse en la Presa de la Amistad en Acuña
    Elementos de Bomberos y Protección Civil de Acuña buscaron durante varias al pescador desaparecido en la Presa de la Amistad, hasta encontrar su cuerpo. CORTESÍA

Pablo Camilo Maldonado, de 39 años, se encontraba pescando con otras personas cuando desapareció en una zona profunda del embalse

ACUÑA, COAH.- Una tarde de pesca terminó en tragedia en la Presa de la Amistad, en Acuña, Coahuila, donde un hombre de 39 años, originario de Piedras Negras, perdió la vida tras sumergirse en una zona profunda del embalse y no volver a salir a la superficie.

Este lunes, la víctima fue identificada como Pablo Camilo Maldonado, quien se encontraba la tarde del domingo 13 de septiembre en compañía de otras personas, realizando actividades de pesca en las inmediaciones de las cortinas de la presa.

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De acuerdo con información difundida este lunes, el hombre se introdujo o cayó en un área de considerable profundidad y posteriormente sus acompañantes dejaron de verlo, por lo que solicitaron apoyo a los cuerpos de emergencia.

Elementos del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil de Ciudad Acuña iniciaron las labores de búsqueda y rescate. Las maniobras se prolongaron durante varias horas debido a las condiciones del lugar y la profundidad de la zona donde ocurrió el incidente.

Finalmente, los rescatistas localizaron el cuerpo, que se encontraba atorado entre ramas en un sector profundo del embalse, y consiguieron extraerlo de las aguas. Para ese momento, la persona ya no presentaba signos vitales.

Tras el rescate, elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, adscritos a la Región Norte II, y policías municipales tomaron conocimiento de los hechos. El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense, donde se practicaría la necropsia correspondiente para establecer oficialmente las causas del fallecimiento.

La información inicial señala que Pablo Camilo era residente u originario de Piedras Negras y tenía 39 años. En las primeras horas posteriores al incidente no se habían proporcionado mayores detalles sobre sus familiares ni sobre las circunstancias exactas en las que cayó o ingresó al agua.

Las autoridades mantienen el procedimiento ministerial correspondiente; sin embargo, los primeros datos recabados apuntan a que se trató de un accidente ocurrido mientras el hombre realizaba actividades de pesca.

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El caso vuelve a poner la atención sobre los riesgos que representan las zonas profundas de la Presa de la Amistad, uno de los principales espacios recreativos de la región Norte de Coahuila, particularmente durante actividades de pesca y convivencia.

Hasta el momento no se ha informado de otras personas lesionadas relacionadas con el incidente.

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Antonio Santos

Antonio Santos

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