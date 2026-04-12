Ofrece DIF de Acuña carritos PET para personas con discapacidad

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Acuña
/ 12 abril 2026
    Ofrece DIF de Acuña carritos PET para personas con discapacidad
    Beneficiarios acceden a apoyos gratuitos tras proceso de registro y verificación. CORTESÍA

Apoyos gratuitos buscan mejorar desplazamiento e independencia mediante registro y verificación de solicitantes

CIUDAD ACUÑA, COAH.- El sistema DIF Municipal de Acuña informó que mantiene disponible la entrega de carritos PET dirigidos a personas con dificultades para caminar, con el objetivo de fortalecer su autonomía y calidad de vida.

La encargada del área de Discapacidad, Cristela Atilano, destacó que estos dispositivos han generado beneficios tangibles, al facilitar el desplazamiento en actividades cotidianas.

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Subrayó que este tipo de apoyos representan una herramienta clave para promover la inclusión y mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios.

PROCESO DE SOLICITUD Y ATENCIÓN

Las personas interesadas pueden acudir directamente a las instalaciones del DIF o realizar el trámite mediante un familiar, quien deberá presentar la información necesaria para iniciar el proceso.

Posteriormente, personal de la dependencia llevará a cabo una verificación de datos para garantizar que el apoyo sea entregado a quienes realmente lo requieren.

El organismo reiteró la invitación a la población con discapacidad motriz a acercarse al área de Inclusión y Vida Plena para solicitar este beneficio sin costo.

La atención se brinda de lunes a viernes, en un horario de 08:00 a 15:00 horas.

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