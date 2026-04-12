Ofrece DIF de Acuña carritos PET para personas con discapacidad

La encargada del área de Discapacidad, Cristela Atilano, destacó que estos dispositivos han generado beneficios tangibles, al facilitar el desplazamiento en actividades cotidianas.

CIUDAD ACUÑA, COAH.- El sistema DIF Municipal de Acuña informó que mantiene disponible la entrega de carritos PET dirigidos a personas con dificultades para caminar, con el objetivo de fortalecer su autonomía y calidad de vida.

Subrayó que este tipo de apoyos representan una herramienta clave para promover la inclusión y mejorar las condiciones de vida de los beneficiarios.

PROCESO DE SOLICITUD Y ATENCIÓN

Las personas interesadas pueden acudir directamente a las instalaciones del DIF o realizar el trámite mediante un familiar, quien deberá presentar la información necesaria para iniciar el proceso.

Posteriormente, personal de la dependencia llevará a cabo una verificación de datos para garantizar que el apoyo sea entregado a quienes realmente lo requieren.

El organismo reiteró la invitación a la población con discapacidad motriz a acercarse al área de Inclusión y Vida Plena para solicitar este beneficio sin costo.

La atención se brinda de lunes a viernes, en un horario de 08:00 a 15:00 horas.