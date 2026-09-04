Padres exigen solución a falla eléctrica y amenazan con cerrar escuela en Acuña, Coahuila

Las familias demandan que se reparen las instalaciones eléctricas de la escuela, pues aseguran que la falla ha impedido mantener con normalidad las actividades educativas durante meses.

ACUÑA, COAH.- Mientras el alcalde de Acuña , Emilio De Hoyos Montemayor, anunció este jueves una inversión de 12 millones de pesos para realizar 16 obras de infraestructura educativa durante 2026, padres de familia de la primaria Humberto Gómez Martínez protestaron este viernes por la falta de electricidad que afecta al plantel desde abril y exigieron una solución para que sus hijos puedan continuar con clases presenciales.

Ante la posibilidad de que los alumnos permanezcan a distancia, los padres fijaron un plazo: si para el próximo lunes no está resuelto el problema, cerrarán el plantel y no permitirán que sus hijos reciban clases bajo esa modalidad.

La inconformidad derivó este viernes en una reunión entre padres de familia, autoridades educativas y representantes del Gobierno Municipal de Acuña, quienes acudieron a la escuela Humberto Gómez Martínez para atender directamente la demanda.

Durante el encuentro se estableció el compromiso de trabajar durante este fin de semana para solucionar la problemática eléctrica y permitir que alumnos y maestros retomen las actividades presenciales.

Mientras se desarrollaba la reunión, durante parte de la jornada se mantuvieron actividades escolares en el plantel, incluyendo clases y aplicación de exámenes. Sin embargo, las familias dejaron claro que la situación no puede prolongarse y reclamaron que los reportes realizados desde abril no hayan derivado en una solución definitiva.

Madres de familia también cuestionaron al jefe de los Servicios Educativos, César Morales, por las declaraciones realizadas previamente sobre el caso.

Señalaron que los oficios correspondientes fueron enviados oportunamente a las autoridades educativas para solicitar la reparación, pero que la respuesta no llegó con la rapidez necesaria.

El conflicto ocurre en momentos en que el Ayuntamiento anunció un programa de inversión educativa por 12 millones de pesos para 16 obras en escuelas de distintos niveles, con trabajos que incluyen bardas perimetrales, canchas de pasto sintético y rehabilitación de sanitarios.

De acuerdo con el Alcalde, con este programa sumarán más de 80 obras de infraestructura educativa realizadas durante su administración.

Para los padres de la Humberto Gómez Martínez, sin embargo, la prioridad inmediata es otra: contar con una instalación eléctrica funcional que permita regresar a las aulas. Por ello, el compromiso asumido por las autoridades durante la reunión de este viernes tendrá como fecha límite el fin de semana.