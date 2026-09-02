Divide a padres de familia conflicto por techado y nueva directora en primaria Sara Rendón de Frontera, Coahuila

Un grupo de madres decidió este miércoles cerrar las puertas del plantel como medida de presión, mientras otro sector reclamó que con esta protesta se está afectando directamente la educación de los estudiantes que recién iniciaron el ciclo escolar.

FRONTERA, COAH.- La exigencia de contar con un techado estructural aunado al rechazo hacia la nueva directora mantiene enfrentados a padres de familia de la primaria Sara Rendón García, en la colonia La Sierrita, de Frontera , Coahuila.

Las madres inconformes con el cierre a temprana hora señalaron que su única intención es que se concrete la instalación del techado que los alumnos necesitan para protegerse de las altas temperaturas, por lo que consideraron que existen otras formas de exigir una respuesta sin suspender las clases.

“Lo único que queremos es el techo para los niños”, expresó una de las madres, quien recordó que durante su etapa como estudiante también tuvo que soportar las altas temperaturas dentro de las aulas.

Expusieron que, si ya existe un recurso destinado para este proyecto, debe utilizarse y evitar que sea regresado, por lo que pidió que alguna autoridad educativa acuda al plantel para explicar qué ocurrirá con el techado y posteriormente se permita el ingreso de los alumnos.

“No es necesario cerrar la escuela. Hay que presionar de otra manera para que nos hagan caso con lo del techo”, manifestó.

Mientras tanto, las madres que mantienen el cierre aseguraron que la protesta no responde a un capricho ni busca perjudicar a los niños, sino a la falta de respuestas sobre el proyecto del techado y el manejo de los recursos que fueron reunidos para este fin.

Yajaira, integrante del grupo inconforme, explicó que desde el ciclo escolar anterior han realizado actividades para reunir dinero destinado al techado, incluyendo kermeses, ventas y otras acciones, por lo que afirmó que actualmente mantienen bajo resguardo alrededor de 73 mil pesos que, dijo, permanecen intactos.

Explicó que el problema se agravó luego de que se les informó que el proyecto del techado estructural no podría concretarse bajo las condiciones planteadas originalmente, situación que les fue confirmada oficialmente apenas este martes.

“Nos informaron que se negó el permiso, o sea, todas las actividades que habíamos hecho prácticamente se fueron en blanco, pero ese dinero está”, señaló.

La madre de familia también cuestionó algunas acciones emprendidas por la nueva directora, entre ellas gastos relacionados con el mantenimiento de los equipos minisplit, al considerar que debió existir comunicación con la mesa directiva y la tesorera de la sociedad de padres de familia.

Aseguró además que existe inconformidad de un sector de padres con la forma en que la nueva directora se ha conducido en las reuniones, aunque reconoció que apenas tiene unas semanas al frente del plantel.

Por su parte, la directora Atenas Ibarra quien asumió el cargo recientemente, rechazó tener injerencia en el manejo de las cuotas escolares y aclaró que esa responsabilidad corresponde a la tesorera de la sociedad de padres de familia y al comité encargado.

La directora lamentó que la disputa entre los grupos de madres haya llegado al punto de cerrar la escuela y pidió que, si la inconformidad es directamente contra ella, no se afecte a los estudiantes.

“Si es por mí, aféctenme a mí, pero no a los niños”, expresó.

Señaló que llegó al plantel el pasado 16 de agosto y que desde entonces ya existía una problemática relacionada con el techo y con los recursos de la escuela, además de una división entre los padres de familia.

Explicó que incluso tuvo que ejercer su derecho de réplica luego de que circularan señalamientos en su contra relacionados con el manejo del dinero del plantel, por lo que insistió en que como directora no puede disponer de las cuotas de los padres.

Ante el cierre de la escuela, pidió que sean los propios padres quienes decidan si desean mantener la protesta, pero consideró que quienes sí quieran que sus hijos reciban clases deben tener la posibilidad de ingresar al plantel.

“Los padres de familia que están de acuerdo en que la escuela esté cerrada, que se queden aquí; los que no, que abran la escuela por un costado y entren. Yo, si la protesta es conmigo, me quedo afuera”, manifestó.

La directora también sostuvo que existen acciones de mantenimiento que ya se están realizando en el plantel y que se busca atender las necesidades de infraestructura, mientras se revisa una alternativa para el proyecto del techado.

La situación provocó una confrontación entre ambos grupos de madres durante la mañana de este miércoles, mientras permanecían afuera de la escuela y discutían sobre la posibilidad de permitir o no el ingreso de los alumnos.