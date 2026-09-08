Paseantes varados en la Presa de la Amistad, entre ellos 3 menores de edad, movilizan a la comunidad de Acuña

La emergencia comenzó cuando una de las embarcaciones agotó la gasolina mientras sus ocupantes intentaban regresar a tierra. Una segunda lancha acudió para auxiliarlos, pero debido a la distancia también se quedó sin combustible, dejando a ambas embarcaciones inmovilizadas en el embalse.

ACUÑA, Coah.- Un paseo recreativo terminó en una emergencia durante la madrugada de este martes en la Presa de la Amistad, donde alrededor de 10 personas, entre ellas tres menores de edad, quedaron varadas en dos lanchas después de quedarse sin combustible, situación que movilizó a elementos de Protección Civil, personal de Migración y a pescadores aficionados voluntarios de Acuña .

La noticia comenzó a circular entre pescadores de la zona. El acuñense Juan Manuel Reyes decidió sumarse al esfuerzo de auxilio junto con otros particulares, aunque dejó claro que no son rescatistas.

En uno de sus videos explicó que acudieron porque “a veces a todos se nos puede ofrecer”, en referencia a la posibilidad de que cualquier persona pueda enfrentar una situación de emergencia.

En otra transmisión, realizada alrededor de la 1:27 de la madrugada, Reyes documentó la movilización desde la orilla de la presa. Señaló que ya había personal de Protección Civil en el lugar y otras embarcaciones preparándose para ingresar.

El pescador relató que la operación se desarrollaría en completa oscuridad y que Toño, quien conducía la embarcación, tendría que apoyarse en los dispositivos electrónicos de navegación debido a que prácticamente no se podía ver nada.

La prioridad era localizar a los afectados, trasladar a las personas y dejar las embarcaciones para recuperarlas posteriormente.

Durante la navegación, Reyes informó que el grupo se encontraba aproximadamente entre las boyas 9 y 10. También confirmó que otra lancha se había sumado al operativo y que personal de Migración ya se encontraba en la zona intentando auxiliar a los ocupantes.

Uno de los momentos que refleja el nivel de riesgo fue cuando Reyes destacó que entre las personas varadas había varios niños.

“Lo más peligroso aquí es porque andan niños”, señaló mientras finalmente llegaban hasta el grupo.

Al mismo tiempo, indicó que las condiciones climáticas no eran particularmente adversas, lo que facilitó las labores de auxilio.

El operativo oficial y el apoyo ciudadano coincidieron durante la madrugada. De acuerdo con la información disponible, elementos de Bomberos y Protección Civil recorrieron aproximadamente 31 kilómetros sobre las aguas de la presa para localizar las embarcaciones.

Finalmente, las personas fueron localizadas y puestas a salvo. El grupo estaba integrado por siete adultos y tres menores, de acuerdo con la lista proporcionada tras el rescate.

Entre los adultos se encontraban Abigaíl Valles Rodríguez, de 29 años; Yésica García Hernández, de 31; Adriana Salas Soto, de 31; Jisel Bravo Hernández, de 23; Abelardo Cienfuegos, de 60; Carlos Vargas, de 46, y Fernando Flores García, de 38 años.

Los menores fueron identificados como Dámian Ferriz Salas, de 3 años; Quedey Cienfuegos, de 3, y Tiago Cienfuegos, de 4 años.

El rescate concluyó sin que se reportaran personas lesionadas, pero el episodio evidenció los riesgos de navegar durante la noche y a grandes distancias de la orilla sin suficiente combustible.

Más allá del operativo institucional, la emergencia también mostró la disposición de pescadores y ciudadanos de Acuña para intervenir ante una situación de riesgo.