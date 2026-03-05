Políticas de seguridad en Coahuila, un referente nacional: alcalde de Ciudad Acuña

Acuña
/ 5 marzo 2026
    Políticas de seguridad en Coahuila, un referente nacional: alcalde de Ciudad Acuña
    La coordinación en materia de seguridad entre el Gobierno de Coahuila y los municipios se ha convertido en un referente nacional, afirmó el alcalde de Acuña, Emilio de Hoyos. Cortesía

Anuncia el alcalde Emilio de Hoyos inversión para instalar cámaras urbanas

CIUDAD ACUÑA, COAH.- La coordinación en materia de seguridad entre el Gobierno de Coahuila y los municipios se ha convertido en un referente nacional, afirmó el alcalde de Acuña, Emilio de Hoyos. Gracias a este trabajo conjunto, el Estado —y en particular las ciudades fronterizas de Acuña y Piedras Negras— se mantienen entre las más seguras para vivir.

“El esfuerzo coordinado de todas las corporaciones de seguridad —el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, las fuerzas estatales y la Policía Municipal— nos permite aspirar a ser una de las fronteras más seguras del País”, destacó.

TE PUEDE INTERESAR: Coahuila destaca por decisiones pioneras para proteger los derechos de las mujeres, dice Yezca Garza

El Edil subrayó que la colaboración no solo se refleja en operativos, sino también en la aportación de recursos económicos compartidos entre el Estado y los municipios, lo que ha permitido equipar a las corporaciones y evaluar a los elementos policiales. “Recibimos la buena noticia de una inversión conjunta para instalar cámaras urbanas en Acuña, lo que reforzará aún más la seguridad”, señaló.

De Hoyos recordó que este trabajo permanente inició desde su primera gestión como Alcalde, en coordinación con el Gobierno Estatal, el Ejército y la Guardia Nacional.

Asimismo, consideró necesario que regrese el programa federal Fortaseg, que en su momento aportó recursos para equipar, capacitar y profesionalizar a las corporaciones municipales. “Hoy debemos hacer ese esfuerzo desde los gobiernos Estatal y Municipal para garantizar la paz y tranquilidad de la población”, concluyó.

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

