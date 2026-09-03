Prevén hasta 40 grados en Acuña; Protección Civil pide extremar cuidados

Carlos Flores, director de Protección Civil y Bomberos, recomendó mantener una adecuada hidratación durante la jornada y prestar especial atención a niñas, niños y adultos mayores, quienes pueden resentir con mayor facilidad los efectos del calor extremo.

ACUÑA, COAH.- Ante un pronóstico de hasta 40 grados centígrados y una sensación térmica que podría alcanzar los 44, Protección Civil y Bomberos llamó a la población de Acuña a extremar precauciones para reducir los riesgos asociados con las altas temperaturas.

El llamado preventivo también contempla a los animales de compañía, debido a que permanecer durante varias horas expuestos directamente al sol puede provocarles afectaciones.

El funcionario pidió a los propietarios evitar mantener a sus mascotas amarradas durante todo el día bajo los rayos solares y garantizar que dispongan de agua suficiente y de un espacio con sombra donde puedan resguardarse.

La recomendación es que los animales tengan, en la medida de lo posible, libertad para desplazarse hacia zonas protegidas del sol, especialmente durante las horas en que se registren las temperaturas más elevadas.

“No hay que dejar a las mascotas amarradas todo el día bajo el sol; hay que proporcionarles sombra, un techo y agua. Lo ideal es que puedan moverse y buscar un lugar donde haya sombra”, advirtió Flores.

Pero las altas temperaturas también generan riesgos dentro de los hogares debido al uso intensivo de aparatos de aire acondicionado.

Flores advirtió que una instalación eléctrica que no cuenta con la capacidad necesaria puede sobrecargarse cuando se conectan simultáneamente varios equipos de alto consumo.

“Hay que tener cuidado con las instalaciones eléctricas porque con el uso de los aires acondicionados puede haber una sobrecarga, y no debemos utilizar extensiones que no tengan el calibre adecuado porque se pueden calentar y provocar algún incendio”, explicó.

Uno de los puntos de atención son las extensiones eléctricas, particularmente cuando se utilizan modelos de calibre insuficiente para conectar aparatos que demandan una cantidad considerable de energía.

El sobrecalentamiento de cables, extensiones o conexiones puede provocar daños en las instalaciones y, en determinadas circunstancias, convertirse en un factor que desencadene un incendio.

Por ello, Protección Civil llamó a evitar el uso de extensiones inadecuadas y revisar las condiciones de las instalaciones eléctricas, sobre todo durante los periodos en que los equipos de aire acondicionado permanecen funcionando durante varias horas.