Tren Maya... Sheinbaum respalda a Hemosa Ingeniería y ASCH México, empresas encargadas del mantenimiento

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria respondió a los cuestionamientos sobre los contratos otorgados para el mantenimiento ferroviario y sostuvo que el sistema cuenta con revisiones permanentes, como ocurre con cualquier tren en otras partes del mundo.

La presidenta Claudia Sheinbaum defendió este 3 de septiembre el trabajo de mantenimiento del Tren Maya y rechazó que los accidentes registrados en las vías estén relacionados con deficiencias de las empresas contratadas para realizar estas labores.

“Estás diciendo que por la contratación de una empresa hay problemas de mantenimiento en el Tren Maya, y eso es absolutamente falso. El Tren Maya tiene su mantenimiento como debe tenerlo cualquier tren del mundo”, respondió Sheinbaum ante la pregunta de un reportero.

SHEINBAUM RESPALDA EL MANTENIMIENTO DEL TREN MAYA

La postura de la presidenta surgió después de que se cuestionara la contratación de empresas encargadas de conservar la infraestructura del proyecto, entre ellas Hemosa Ingeniería y ASCH México.

El tema tomó relevancia luego de un reportaje publicado por Reforma, en el que se informó sobre un contrato anual de 837 millones de pesos destinado al mantenimiento de la infraestructura ferroviaria en los tramos 1 y 4, que conectan Palenque con Cancún.

A pesar de los recursos destinados a estas labores, durante los últimos meses se han registrado distintos incidentes en el sistema ferroviario. Uno de los más recientes ocurrió el pasado 31 de agosto, cuando se presentó un “percance de vía” en uno de los vagones cerca de la estación San Francisco de Campeche.

La situación obligó al desalojo de los pasajeros. Sin embargo, la presidenta sostuvo que este tipo de hechos no puede atribuirse automáticamente a una falta de mantenimiento.

ACCIDENTES FUERON POR ERRORES HUMANOS, AFIRMA

Sheinbaum aseguró que, de acuerdo con la información presentada a su gobierno, los accidentes y percances registrados en el Tren Maya han tenido relación con errores humanos y no con problemas técnicos en la infraestructura.

“Si hay alguna irregularidad de alguna empresa que se contrató, bueno, pues que se investigue. Pero decir así tan... de que no hay mantenimiento, de que hay fallas en el mantenimiento, la verdad, pues no, no puedo dejar pasar esa observación”, expresó.

La mandataria adelantó que próximamente el director del Tren Maya acudirá a informar sobre las empresas administradas por la Secretaría de la Defensa Nacional y los trabajos que se realizan para mantener en operación la red ferroviaria.

También solicitó que se emita un comunicado con información detallada sobre los procedimientos que se siguen para realizar el mantenimiento de las vías y los trenes.

“El Tren Maya funciona bien, tiene su mantenimiento. Hay un trabajo permanente”, subrayó la presidenta durante su intervención.

SUPERVISIÓN Y REVISIÓN DE LOS PERCANCES

La presidenta señaló que el funcionamiento y mantenimiento del Tren Maya están sujetos a la supervisión de diferentes autoridades y organismos relacionados con el transporte ferroviario.

Entre las instituciones mencionadas se encuentra la Agencia de Transporte Ferroviario, mientras que en los casos donde se presentan accidentes también pueden intervenir las autoridades encargadas de las investigaciones correspondientes.

Sheinbaum comparó esta situación con las investigaciones realizadas tras el accidente del Tren Interoceánico, donde, según explicó, las indagatorias determinaron que no existieron fallas técnicas en la infraestructura.

De acuerdo con la mandataria, aquel accidente estuvo relacionado con “un exceso de velocidad en una curva”, por lo que insistió en que las investigaciones deben establecer las causas específicas de cada incidente.

“En los casos que ha habido estos problemas, desafortunadamente tiene que ver con un error de una persona. También se toman medidas para que no vuelva a ocurrir una situación así, pero no hay problemas de mantenimiento”, afirmó.

CONTRATOS Y TRANSPARENCIA BAJO LA MIRA

Los cuestionamientos sobre el mantenimiento también se han centrado en la transparencia de los contratos otorgados para conservar la infraestructura del Tren Maya.

Sheinbaum sostuvo que cualquier posible irregularidad relacionada con las empresas contratadas debe ser investigada por las autoridades correspondientes.

Sin embargo, rechazó que los señalamientos sobre los contratos puedan utilizarse como prueba de que existe un problema generalizado en el mantenimiento del sistema ferroviario.

La presidenta defendió que existe un trabajo permanente para conservar la operación del proyecto y adelantó que habrá mayor información pública sobre las empresas y los procedimientos utilizados.

DATOS CURIOSOS SOBRE EL MANTENIMIENTO DEL TREN MAYA

· El contrato reportado para el mantenimiento de los tramos 1 y 4 asciende a 837 millones de pesos anuales.

· Los tramos mencionados conectan zonas entre Palenque y Cancún.

· El percance más reciente citado por el gobierno ocurrió el 31 de agosto cerca de la estación San Francisco de Campeche.

· Claudia Sheinbaum afirmó que el Tren Maya cuenta con un programa de mantenimiento permanente.