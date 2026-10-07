Prevén reapertura del puerto de Acuña para exportar ganado entre diciembre y enero

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    Prevén reapertura del puerto de Acuña para exportar ganado entre diciembre y enero
    Debido a las restricciones de EU, Coahuila ha dejado de exportar 100 mil cabezas de ganado al vecino país del norte. CORTESÍA

Invierte Coahuila 20 mdp en para tener todo en regla en estaciones cuarentenarias

MONCLOVA, COAH.- El puerto de Acuña podría reanudar la exportación de ganado hacia Estados Unidos entre mediados de diciembre y principios de enero, una vez que concluya el proceso de reapertura de los cruces autorizados, informó Jesús María Montemayor Garza, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Coahuila.

El funcionario estuvo en Monclova y afirmó que el protocolo sanitario para evitar el ingreso del gusano barrenador ha funcionado correctamente en los puntos donde ya se reanudó la exportación, mientras que Chihuahua avanza para abrir otro de sus cruces con Nuevo México.

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En tanto Acuña sería posteriormente uno de los puertos autorizados para continuar con este proceso, por lo que Coahuila se mantiene a la espera de que avance el calendario establecido por las autoridades estadounidenses.

Montemayor Garza aseguró que el Estado ya tiene todo listo para retomar las exportaciones, luego de que se destinaron más de 20 millones de pesos para poner en condiciones las estaciones cuarentenarias.

“Coahuila tiene por instrucciones de Manolo Jiménez y por el apoyo que se le dio de más de 20 millones de pesos a las cuarentenarias, todo en línea, todo en regla”, señaló.

El funcionario destacó que Coahuila está por cumplir dos años sin exportación regular de ganado, periodo en el que, de acuerdo con sus estimaciones, se han dejado de enviar cerca de 100 mil cabezas al mercado estadounidense.

La suspensión ocurre además en un momento en que el precio del ganado en Estados Unidos se ha incrementado de manera considerable, impulsado por la falta de becerros y la demanda de carne.

Montemayor Garza explicó que el precio llegó a acercarse a los 5 dólares por libra, cuando anteriormente se pagaba alrededor de un dólar con 50 centavos, lo que representaba para los productores mexicanos un sobreprecio de entre 40 y 50 por ciento en becerros de buena calidad destinados al mercado de exportación.

El Secretario advirtió que mantener por mucho tiempo cerrado ese mercado podría terminar desincentivando las inversiones sanitarias de los productores, particularmente en temas como la tuberculosis.

Explicó que el protocolo contra el gusano barrenador contempla revisiones en diferentes puntos: primero en el rancho de origen por un médico acreditado, posteriormente en el punto de inspección mexicano de Piedras Negras y finalmente en Acuña, donde el ganado es revisado por médicos estadounidenses, además de recibir los tratamientos correspondientes.

“Son tres revisiones al ganado y aparte los tratamientos en cada uno de estos puntos; es el protocolo. Es imposible que el gusano pase por un becerro que se va a exportar”, sostuvo.

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Por ello, indicó que mantienen una comunicación cercana con la Unión Ganadera y las asociaciones locales para que los productores continúen preparados ante la eventual reapertura.

Añadió que durante la Convención Nacional Ganadera que se realizará en Coahuila se contempla anunciar un apoyo para subsidiar la adquisición de aretes electrónicos, cuyo uso será requerido para la exportación y representa un costo adicional para los productores.

Montemayor Garza señaló finalmente que Coahuila mantiene también comunicación con funcionarios y legisladores de Texas, debido a que Acuña sería el puerto utilizado para el cruce hacia ese estado una vez reanudada la exportación.

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Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

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