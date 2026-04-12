Proyectan vuelos comerciales para detonar conectividad en Ciudad Acuña

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Acuña
/ 12 abril 2026
    Proyectan vuelos comerciales para detonar conectividad en Ciudad Acuña
    Proyecto de vuelos comerciales busca mejorar conexión aérea desde Ciudad Acuña. ARCHIVO

Alianza con aerolínea busca enlazar destinos clave del norte y fortalecer desarrollo económico y movilidad regional

CIUDAD ACUÑA, COAH.- Autoridades municipales y estatales avanzan en un proyecto que contempla la apertura de vuelos comerciales en Ciudad Acuña, con el objetivo de mejorar la conectividad en la región.

La iniciativa se desarrolla en coordinación con la aerolínea Aerus, considerando rutas hacia Saltillo y Monterrey.

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El plan incluye el respaldo del gobierno municipal en procesos administrativos y logísticos, lo que permitiría facilitar el traslado de pasajeros tanto por motivos personales como de negocios.

IMPULSO ECONÓMICO Y DESARROLLO ECONÓMICO

El jefe del despacho del alcalde, Christian Alberto López Rodríguez, señaló que el proyecto representa una oportunidad para fortalecer el desarrollo económico local.

Destacó que la conectividad aérea puede abrir nuevas posibilidades para la atracción de inversión y el crecimiento del sector empresarial.

Con esta propuesta, se busca posicionar a la ciudad como un punto estratégico en el norte del país, favoreciendo la integración con otras zonas clave y el intercambio comercial y turístico.

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