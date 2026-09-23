Reactivan frontera Acuña y Del Rio para movimiento de caballos hacia México

ACUÑA, COAH.- La instalación de exportación de Del Rio por la frontera en Acuña, Coahuila, reanudó operaciones para el envío de caballos de Estados Unidos a México, en medio de las medidas sanitarias que mantienen ambos países para contener el gusano barrenador del Nuevo Mundo. El anuncio fue realizado este martes 22 de septiembre por el Departamento de Agricultura de Texas (TDA), luego de un acuerdo entre el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA-APHIS) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).

De acuerdo con la autoridad texana, la reapertura es efectiva de inmediato y permite nuevamente la exportación de caballos destinados a reproducción, deporte, exhibición, trabajo o tránsito hacia México. La medida no elimina los controles sanitarios establecidos ante el gusano barrenador. Los animales deben cumplir con los requisitos de inspección, documentación y, cuando corresponda, tratamiento establecidos por las autoridades sanitarias de ambos países. El USDA-APHIS mantiene protocolos específicos para los movimientos de equinos desde Estados Unidos hacia México. Los caballos procedentes de zonas libres de gusano barrenador pueden movilizarse bajo los requisitos establecidos, mientras que aquellos que provengan o hayan transitado por áreas afectadas están sujetos a medidas adicionales. Entre estas disposiciones se encuentran la inspección de los animales y la certificación sanitaria correspondiente, además de los tratamientos preventivos que determinen las autoridades cuando exista riesgo de exposición a la plaga. La reapertura de la instalación de Del Rio-Acuña recupera una vía para el intercambio de caballos entre Texas y México, mientras continúa la vigilancia epidemiológica sobre el gusano barrenador en la región.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos mantiene un esquema de reapertura gradual de instalaciones fronterizas para el comercio pecuario, condicionado a la evaluación del riesgo sanitario y a la coordinación con las autoridades mexicanas. La situación mantiene bajo vigilancia los movimientos de animales entre ambos países, particularmente en las zonas donde se han registrado casos de gusano barrenador. Los protocolos buscan permitir la actividad comercial sin dejar de aplicar medidas para reducir el riesgo de dispersión de la plaga.