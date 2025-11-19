Realizarán gratuitamente cirugía de cataratas a 200 personas en Ciudad Acuña, Coahuila

Acuña
/ 19 noviembre 2025
    Adultos mayores recibieron en la Infoteca municipal los vales que les permitirán acceder sin costo a cirugías de cataratas. FOTO: JOSUÉ RODRÍGUEZ/VANGUARDIA

El DIF Acuña y el Ayuntamiento entregaron 75 vales para cirugías de cataratas dentro del programa “Ver bien para vivir mejor”

ACUÑA, COAH.- A través del programa “Ver bien para vivir mejor”, el DIF Acuña y la administración municipal entregaron 75 vales para subsidiar la atención médica de pacientes con problemas de visión, como parte de la segunda jornada de cirugías de cataratas.

La presidenta del DIF, Yahaira Romero, y el alcalde Emilio de Hoyos Montemayor encabezaron la entrega realizada en la Infoteca municipal, donde adultos mayores recibieron el apoyo que les permitirá acceder a la intervención quirúrgica sin costo.

El programa contempla alrededor de 200 cirugías de cataratas antes de concluir el año 2025. En los próximos días se espera la llegada de especialistas en oftalmología que valorarán a más pacientes con padecimientos oculares.

Romero destacó que la jornada se llevará a cabo los días 21 y 22 de noviembre, con el objetivo de que las personas beneficiadas recuperen su independencia en la vida cotidiana gracias a la corrección de su vista.

“Seguiremos trabajando para devolver la capacidad visual a nuestros adultos mayores”, afirmó.

Por su parte, el alcalde Emilio de Hoyos subrayó que estas acciones representan un reconocimiento a quienes han contribuido al desarrollo de Acuña.

“Con estos programas retribuimos algo de lo mucho que les debemos a nuestros adultos mayores, que han luchado y trabajado para engrandecer nuestra ciudad”, expresó.

