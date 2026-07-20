Recomiendan reforzar cuidados de mascotas para prevenir enfermedades zoonóticas en Acuña

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    Recomiendan reforzar cuidados de mascotas para prevenir enfermedades zoonóticas en Acuña
    Es posible reducir de manera significativa el riesgo de contraer enfermedades por contacto con mascotas, especialmente durante la temporada de calor y lluvias. Archivo

Las medidas básicas de higiene y atención pueden reducir el riesgo de contagios por contacto con animales

ACUÑA, COAH.- Con medidas básicas de prevención es posible reducir de manera significativa el riesgo de contraer enfermedades transmitidas por mascotas, especialmente durante la temporada de calor y lluvias, señaló la directora de Salud Municipal, Úrsula Cariño Estrada Lomelí.

La funcionaria destacó que los animales de compañía se han convertido en parte importante de muchos hogares y cada vez tienen mayor presencia en la vida cotidiana de las familias; sin embargo, recordó que requieren cuidados específicos para garantizar su bienestar y evitar riesgos sanitarios.

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“La convivencia con los animales es positiva, pero debemos asegurarnos de que esta cercanía no represente un riesgo para nuestra salud. Las mascotas pueden transmitir diversas enfermedades, algunas de ellas graves y potencialmente mortales, como la rabia y la toxoplasmosis”, advirtió.

Cariño Estrada explicó que existen más de 200 padecimientos clasificados como zoonosis, es decir, enfermedades que pueden transmitirse entre animales y seres humanos. De acuerdo con información de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), seis de cada 10 infecciones en personas tienen origen animal, incluyendo aquellas relacionadas con mascotas domésticas.

No obstante, aclaró que esta situación no debe ser motivo para evitar la convivencia con animales de compañía ni mucho menos para abandonarlos, sino una invitación a brindarles una atención responsable.

“Lo único que se requiere es proporcionarles los cuidados adecuados: mantener sus vacunas al día, ofrecerles una alimentación correcta, desparasitarlos, bañarlos con frecuencia y, por supuesto, brindarles cariño”, señaló.

La directora de Salud Municipal reiteró que la prevención y la responsabilidad de los propietarios son factores fundamentales para mantener una convivencia saludable entre las familias y sus mascotas.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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