Refuerzan equipo de rescate para bomberos en Acuña

ACUÑA, COAH.— Protección Civil y Bomberos de Acuña recibió este jueves un nuevo bote de rescate para fortalecer sus labores de auxilio, una incorporación que se suma a la capacitación del personal para intervenir en emergencias acuáticas. El alcalde de Acuña, Emilio de Hoyos Montemayor, anunció la entrega de la embarcación y señaló que el objetivo es proporcionar herramientas que permitan a los rescatistas llegar a los lugares donde la población requiera apoyo.

“Hoy entregamos un nuevo bote de rescate, una herramienta que fortalecerá su labor y les permitirá llegar a donde más se necesita”, expresó el presidente municipal al informar sobre el equipamiento. La entrega ocurre después de una jornada de preparación de integrantes de la corporación en la presa de la Amistad, donde realizaron ejercicios para mejorar sus procedimientos de intervención y traslado de personas en peligro dentro del agua. Las prácticas, dadas a conocer el 11 de octubre, estuvieron coordinadas por el director de Protección Civil y Bomberos, Carlos Alejandro Flores Diego, como parte del programa permanente de capacitación del personal.

Durante el entrenamiento se trabajó en acondicionamiento físico, resistencia y nado de aproximación con equipo completo. También se ensayaron técnicas de arrastre y remolque para auxiliar tanto a personas conscientes como inconscientes. Los elementos utilizaron boyas torpedo, aros salvavidas, cuerdas y tablas de rescate, además de practicar maniobras con apoyo de compañeros para realizar las intervenciones sin comprometer la seguridad de quienes brindan auxilio.

Temas

Bomberos RESCATES

