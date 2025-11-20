Se disparan los accidentes viales en Ciudad Acuña por distracciones y alcohol

Acuña
/ 20 noviembre 2025
    Se disparan los accidentes viales en Ciudad Acuña por distracciones y alcohol
    La autoridad exhortó a los automovilistas a manejar con responsabilidad, especialmente en esta temporada previa a Navidad y Año Nuevo. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO

El Ayuntamiento reporta hasta 45 percances semanales y advierte que el 90 por ciento tiene origen humano

ACUÑA, COAH.- La Secretaría del Ayuntamiento llamó a los automovilistas a extremar precauciones durante la temporada previa a Navidad y Año Nuevo, periodo en el que aumenta el flujo de vehículos y peatones, y con ello, el riesgo de accidentes.

El titular de la dependencia, Alberto de Luna Sánchez, informó que actualmente se registran entre 40 y 45 percances semanales en la vía pública, cifra superior al promedio de 35 que se mantenía semanas atrás.

Señaló que, aunque las causas de los accidentes suelen estar relacionadas con el comportamiento del conductor —como el exceso de velocidad, distracciones, consumo de alcohol y falta de uso del cinturón—, también influyen fallas mecánicas y condiciones adversas en las vialidades.

Sin embargo, destacó que los reportes recientes apuntan a dos factores principales: el uso del teléfono celular mientras se conduce y el manejo bajo los efectos del alcohol, prácticas que han derivado incluso en hechos fatales.

“Si los accidentes fueran fortuitos, serían mínimos. Pero especialistas coinciden en que el 90 por ciento de los percances tienen origen humano y solo un 10 por ciento se relaciona con el entorno. De cada cien accidentes, noventa son provocados por las personas”, subrayó De Luna Sánchez al reiterar su llamado a la responsabilidad al volante.

