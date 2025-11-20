Histórico 20 de Noviembre reúne por primera vez a los poderes del Estado en Múzquiz

Monclova
/ 20 noviembre 2025
    Histórico 20 de Noviembre reúne por primera vez a los poderes del Estado en Múzquiz
    Múzquiz rinde homenaje a los héroes revolucionarios con un desfile multitudinario. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Con participación de autoridades de los tres poderes, municipio vivió un acto inédito. Más de 180 elementos federales y estatales participaron con unidades, canes y vehículos tácticos

MÚZQUIZ, COAH.- Por primera vez en la historia, el gobernador Manolo Jiménez y los titulares de los poderes Legislativo y Judicial encabezaron en Múzquiz el desfile cívico–deportivo con motivo del 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, en un acto que reunió a más de 10 mil habitantes.

Acompañado por la alcaldesa Laura Jiménez , la diputada Luz Elena Morales y el magistrado Miguel Felipe Mery, el Mandatario estatal destacó el simbolismo de celebrar esta fecha desde el Pueblo Mágico de Múzquiz, uno de los enclaves históricos de Coahuila.

TE PUEDE INTERESAR: Torreón no reabrirá el paso hacia Gómez Palacio, seguridad es prioridad absoluta

$!Autoridades observan el desarrollo del desfile desde el balcón de la presidencia municipal.
Autoridades observan el desarrollo del desfile desde el balcón de la presidencia municipal. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

“Felicitamos a todos los participantes y organizadores del desfile. Aquí en Coahuila seguiremos celebrando con orgullo los grandes momentos de la historia de México”, expresó Jiménez Salinas.

El desfile avanzó frente a la presidencia municipal con la participación de instituciones educativas, cuerpos de protección civil, corporaciones de seguridad municipales y estatales, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.

$!El paso de los contingentes vistió de fiesta cívica al Pueblo Mágico.
El paso de los contingentes vistió de fiesta cívica al Pueblo Mágico. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

En total desfilaron mil 385 estudiantes, 120 docentes, 30 elementos de Protección Civil, 184 elementos estatales con 12 canes del agrupamiento K9, así como 60 integrantes de la Guardia Nacional y 120 efectivos de la Sedena.

El Gobernador subrayó que la realización de eventos de esta magnitud en un ambiente de paz es resultado de la estrategia de seguridad basada en prevención, proximidad, inteligencia y coordinación entre corporaciones. Añadió que Múzquiz vive “un gran cambio para bien”, impulsado por inversiones históricas gestionadas por el gobierno municipal.

$!Contingentes escolares y corporaciones marcharon por el centro de Múzquiz.
Contingentes escolares y corporaciones marcharon por el centro de Múzquiz. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

TE PUEDE INTERESAR: Torreón: Análisis académico busca explicar la dinámica de las riñas urbanas

“Gracias al trabajo de la alcaldesa, este es uno de los municipios donde más se ha invertido, resolviendo rezagos importantes”, aseguró.

$!Elementos estatales, Ejército y Guardia Nacional avanzan por la avenida principal.
Elementos estatales, Ejército y Guardia Nacional avanzan por la avenida principal. FOTO: VANGUARDIA/CORTESÍA

Entre los asistentes estuvieron autoridades estatales y municipales, además de mandos militares como el General Brigadier DEM Mario Noé Martínez Contreras, Comandante del 14/o Regimiento de Caballería Motorizado.

Temas


Eventos
Revolución Mexicana
Desfiles

Localizaciones


Múzquiz

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Votación final en la Cámara de Representantes para aprobar un proyecto de ley que obliga al Departamento de Justicia a publicar sus archivos sobre el delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein

¿Qué sigue tras la firma por Trump del proyecto de ley que libera los archivos de Epstein?

true

Saltillo: Red local de compras, una idea con buena visión
La migrante quedó suspendida sobre la estructura metálica tras engancharse en el alambre de púas.

Rescatan a migrante atrapada en púas del muro fronterizo, en Texas (video)
El tráfico no solo desgasta tu mente, también influye en tu salud física.

El lado oculto del tráfico: cómo impacta tu salud sin que lo notes
La mancha de la 4T

La mancha de la 4T
Las empresas están teniendo menos bajas de personal en estos últimos meses.

Saltillo: Disminuye rotación de personal en la región
true

Se puede decir... Que parece un ‘revoltijo’
Javier Díaz señaló que la meta para final de año es llegar a los 100 mil credencializados.

Saltillo suma 75 mil credenciales de ‘Aquí Vamos Gratis’