Histórico 20 de Noviembre reúne por primera vez a los poderes del Estado en Múzquiz

MÚZQUIZ, COAH.- Por primera vez en la historia, el gobernador Manolo Jiménez y los titulares de los poderes Legislativo y Judicial encabezaron en Múzquiz el desfile cívico–deportivo con motivo del 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, en un acto que reunió a más de 10 mil habitantes.

Acompañado por la alcaldesa Laura Jiménez , la diputada Luz Elena Morales y el magistrado Miguel Felipe Mery, el Mandatario estatal destacó el simbolismo de celebrar esta fecha desde el Pueblo Mágico de Múzquiz, uno de los enclaves históricos de Coahuila.

