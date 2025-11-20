Histórico 20 de Noviembre reúne por primera vez a los poderes del Estado en Múzquiz
Con participación de autoridades de los tres poderes, municipio vivió un acto inédito. Más de 180 elementos federales y estatales participaron con unidades, canes y vehículos tácticos
MÚZQUIZ, COAH.- Por primera vez en la historia, el gobernador Manolo Jiménez y los titulares de los poderes Legislativo y Judicial encabezaron en Múzquiz el desfile cívico–deportivo con motivo del 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, en un acto que reunió a más de 10 mil habitantes.
Acompañado por la alcaldesa Laura Jiménez , la diputada Luz Elena Morales y el magistrado Miguel Felipe Mery, el Mandatario estatal destacó el simbolismo de celebrar esta fecha desde el Pueblo Mágico de Múzquiz, uno de los enclaves históricos de Coahuila.
“Felicitamos a todos los participantes y organizadores del desfile. Aquí en Coahuila seguiremos celebrando con orgullo los grandes momentos de la historia de México”, expresó Jiménez Salinas.
El desfile avanzó frente a la presidencia municipal con la participación de instituciones educativas, cuerpos de protección civil, corporaciones de seguridad municipales y estatales, elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional.
En total desfilaron mil 385 estudiantes, 120 docentes, 30 elementos de Protección Civil, 184 elementos estatales con 12 canes del agrupamiento K9, así como 60 integrantes de la Guardia Nacional y 120 efectivos de la Sedena.
El Gobernador subrayó que la realización de eventos de esta magnitud en un ambiente de paz es resultado de la estrategia de seguridad basada en prevención, proximidad, inteligencia y coordinación entre corporaciones. Añadió que Múzquiz vive “un gran cambio para bien”, impulsado por inversiones históricas gestionadas por el gobierno municipal.
“Gracias al trabajo de la alcaldesa, este es uno de los municipios donde más se ha invertido, resolviendo rezagos importantes”, aseguró.
Entre los asistentes estuvieron autoridades estatales y municipales, además de mandos militares como el General Brigadier DEM Mario Noé Martínez Contreras, Comandante del 14/o Regimiento de Caballería Motorizado.