Sorteará Municipio de Acuña un millón de pesos en premios entre contribuyentes cumplidos del predial

CIUDAD ACUÑA, COAH.- La Presidencia Municipal de Ciudad Acuña, a través de la Tesorería y la Unidad Municipal de Catastro, llevará a cabo el próximo 19 de noviembre su sorteo anual de premios para reconocer a los ciudadanos que van al corriente con el pago del impuesto predial. En esta edición, la bolsa acumulada alcanzará un millón de pesos.

El tesorero municipal, Carlos Donato Pérez Reyes, informó que el programa contempla un automóvil último modelo y diversos incentivos en efectivo que suman 600 mil pesos.vanguardia