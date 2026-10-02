Sorteará Municipio de Acuña un millón de pesos en premios entre contribuyentes cumplidos del predial

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Acuña
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    Sorteará Municipio de Acuña un millón de pesos en premios entre contribuyentes cumplidos del predial
    Carlos Donato Pérez Reyes dio a conocer la serie de premios que serán sorteados entre contribuyentes cumplidos. JOSUÉ RODRÍGUEZ

El premio principal es un auto último modelo

CIUDAD ACUÑA, COAH.- La Presidencia Municipal de Ciudad Acuña, a través de la Tesorería y la Unidad Municipal de Catastro, llevará a cabo el próximo 19 de noviembre su sorteo anual de premios para reconocer a los ciudadanos que van al corriente con el pago del impuesto predial. En esta edición, la bolsa acumulada alcanzará un millón de pesos.

El tesorero municipal, Carlos Donato Pérez Reyes, informó que el programa contempla un automóvil último modelo y diversos incentivos en efectivo que suman 600 mil pesos.vanguardia

https://vanguardia.com.mx/coahuila/acerca-victor-leija-servicios-municipales-a-familias-de-cuatro-cienegas-FO23879268

Asimismo, el funcionario recordó que el Municipio mantiene incentivos permanentes para facilitar el cumplimiento fiscal de los ciudadanos, tales como la condonación de recargos, la prescriptibilidad de adeudos mayores a cinco años, descuentos directos durante el primer trimestre del año y una póliza de seguro de vivienda gratuita por hasta 105 mil pesos en caso de siniestro.

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Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

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