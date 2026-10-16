Acusa Gabriel Elizondo a Morena de privilegiar intereses de unos cuantos

Entrevistado por medios de comunicación durante la clausura de la Convención Nacional Ganadera en Coahuila, el legislador cuestionó las decisiones impulsadas por el partido oficialista, en medio de señalamientos sobre sus posibles implicaciones político electorales.

El senador por Coahuila , Gabriel Elizondo Pérez, lanzó críticas contra Morena, al considerar que algunas de sus iniciativas a nivel nacional y estatal responden a intereses particulares, sin tomar en cuenta las afectaciones que podrían generar entre la población.

“Morena a nivel nacional y estatal, con este tipo de iniciativas, nos dejan mucho que desear”, expresó.

El Senador sostuvo que, a diferencia de las decisiones que cuestiona, en Coahuila se mantiene un modelo de trabajo encabezado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, basado en la coordinación y cercanía con la ciudadanía.

“Cada una de las propuestas de nuestro Gobernador son en favor de nuestra gente. Son un común sentir y pensar de la gente. No es lo que nosotros pensamos que está bien”, señaló.

En ese contexto, Elizondo Pérez acusó que existen decisiones tomadas en función de intereses particulares, sin considerar a quienes podrían resultar afectados.

“Allá ven los intereses de unos cuantos y no se fijan a quién se están llevando de por delante”, manifestó.

Aunque no detalló el contenido de la iniciativa que motivó los cuestionamientos, adelantó que el asunto será discutido próximamente.

“Lo debatiremos en las próximas semanas y lo daremos a conocer en estos próximos días. Hablaremos del tema”, indicó.