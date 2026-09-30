Acusan a feligreses católicos de acosar a usuarios y médicos durante campaña antiaborto en Saltillo

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    Acusan a feligreses católicos de acosar a usuarios y médicos durante campaña antiaborto en Saltillo
    Integrantes de la colectiva señalaron la presencia de feligreses en las inmediaciones del Centro de Salud Morelos. CORTESÍA

Activistas de Aborto Seguro Saltillo señalan que grupos religiosos se colocan en accesos de centros de salud y cuestionó su presencia en estos espacios

A ocho días de que inició la campaña llamada “40 días por la vida”, impulsada desde una pastoral de la Diócesis de Saltillo en contra del aborto, la colectiva Aborto Seguro Saltillo denunció que feligreses han realizado actos de acoso contra personal médico y usuarios de los servicios en algunos centros de salud pública de la ciudad.

Fue el pasado 23 de septiembre cuando la Pastoral de la Vida, coordinada por el presbítero Vicente Eliamar, de la Diócesis de Saltillo, comenzó la campaña, acompañada por diversos grupos de feligreses, en el marco del Día de Acción Global por un Aborto Legal y Seguro, con rezos y misas a lo largo del día.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/inicia-campana-40-dias-por-la-vida-en-saltillo-diocesis-alista-albergue-para-seis-embarazadas-FA23675617

De acuerdo con la colectiva, fundada por Teresa Meza e integrada también por Issa Ruiz, en los últimos días, durante actividades de difusión sobre el aborto seguro a mujeres, se ha documentado que los feligreses han extendido su campaña a zonas donde, consideran, no deberían intervenir asuntos religiosos, e incluso han ocupado áreas de acceso a espacios de salud pública, como el Centro de Salud Morelos, de la Secretaría de Salud de Coahuila.

Además, durante las visitas en las que se difunde información sobre los protocolos de la Organización Mundial de la Salud para la interrupción del embarazo, se han recopilado testimonios de que los feligreses han acosado a personal médico del Centro de Salud Morelos, así como a las usuarias.

“Se ha convertido en una situación donde les da miedo incluso a los médicos que nos han contado que llegan a las instalaciones y hay señoras dejando velas y gritándoles a las usuarias que no maten a sus bebés, cuando en realidad van por sus controles anticonceptivos”, dijo Issa Ruiz, integrante de la organización.

“Se está volviendo algo recalcitrante porque México es un Estado laico desde las Leyes de Reforma. Todo lo hacen afuera y, en el Centro de Salud Morelos, están justo en la entrada por la que tienes que pasar a fuerza, incluso si vas a practicarte un aborto o por un método anticonceptivo. Están siendo más incisivos y no deberían estar en estos espacios de salud pública”, externó.

$!La campaña llamada “40 días por la vida” comenzó el pasado 23 de septiembre en Saltillo.
La campaña llamada “40 días por la vida” comenzó el pasado 23 de septiembre en Saltillo. VANGUARDIA

Dijo que, aunque estos grupos hasta ahora no han logrado ingresar a los hospitales, sí están interviniendo en la toma de decisiones, pues, aunque el aborto está considerado como un derecho reproductivo, todavía existen entidades donde las voces en contra llegan hasta los espacios de decisión, como en Nuevo León, donde, según señaló, se prohíbe y es un delito.

En ese sentido, hicieron un llamado a las autoridades para que establezcan orden en la circunferencia de acceso a espacios de salud pública, como el Centro de Salud Morelos y el Hospital General.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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