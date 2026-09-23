Inicia campaña 40 Días por la Vida en Saltillo; Diócesis alista albergue para seis embarazadas

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    Inicia campaña 40 Días por la Vida en Saltillo; Diócesis alista albergue para seis embarazadas
    La presencia del grupo frente al Hospital General responde a que este centro de salud forma parte de los puntos autorizados para la interrupción legal del embarazo. OMAR SAUCEDO

La Pastoral de la Vida habilitará la primera etapa del centro con atención médica, psicológica y legal; las jornadas de oración se realizarán frente al Hospital General, Plaza Mars e Ixtlero de Ramos Arizpe

Con la celebración de una misa en la vía pública frente al Hospital General, la Diócesis de Saltillo dio inicio a la campaña de otoño del movimiento internacional denominado “40 Días por la Vida”, enfocada en realizar jornadas de oración pacífica contra el aborto.

El coordinador de la Pastoral de la Vida, el presbítero Vicente Eliamar, informó que esta iniciativa concluye el primer domingo de noviembre y busca difundir la postura de la Iglesia católica sobre la defensa de la vida desde la concepción.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/muere-mujer-cuando-era-llevada-a-cruz-roja-de-saltillo-pesaba-200-kilos-y-pudo-ser-motivo-de-su-fallecimiento-BB23663367

”El derecho fundamental es el derecho a la vida. Si no se respeta el derecho a la vida, ningún otro derecho tiene sustento ni sentido”, puntualizó el sacerdote.

$!Integrantes del movimiento “40 Días por la Vida” iniciaron sus actividades de oración en Saltillo, las cuales mantendrán diariamente en un horario de 8:00 a 20:00 horas.
Integrantes del movimiento “40 Días por la Vida” iniciaron sus actividades de oración en Saltillo, las cuales mantendrán diariamente en un horario de 8:00 a 20:00 horas. OMAR SAUCEDO

Señaló que la presencia del grupo en las inmediaciones del Hospital General obedece a que este espacio figura entre los puntos autorizados para la práctica de la interrupción legal del embarazo.

Añadió que la actividad se replicará también en la clínica Plaza Mars en Saltillo y en el Hospital Ixtlero, en el municipio de Ramos Arizpe, en un horario de 8:00 a 20:00 horas.

PROYECTAN ESPACIO DE ATENCIÓN A EMBARAZADAS

Dentro del marco de estas actividades, el sacerdote Eliamar adelantó que la diócesis trabaja en el desarrollo de una red de apoyo e infraestructura para la atención de mujeres en situación de vulnerabilidad o que hayan considerado interrumpir su gestación.

$!El presbítero Vicente Eliamar, coordinador de la Pastoral de la Vida, encabezó la misa de apertura.
El presbítero Vicente Eliamar, coordinador de la Pastoral de la Vida, encabezó la misa de apertura. OMAR SAUCEDO

”Estamos desarrollando una red de apoyo. Tuvimos una capacitación de acompañamiento de aquellas personas que han tenido la intención de abortar, vinieron expertos precisamente de 40 Días por la Vida a nivel internacional para orientar la manera más conveniente de acompañar con total respeto”, señaló.

La primera etapa de una casa de acogida ya se encuentra construida y tendrá una capacidad inicial para recibir a seis personas, en un esquema donde planean ofrecer orientación médica, psicológica, legal y capacitación técnica.

$!Asistentes a la celebración eucarística frente al nosocomio público, punto con el que inició la jornada que se extenderá hasta el primer domingo de noviembre.
Asistentes a la celebración eucarística frente al nosocomio público, punto con el que inició la jornada que se extenderá hasta el primer domingo de noviembre. OMAR SAUCEDO

”En esa primera etapa estamos pensando, aparte del personal, que dé lugar para seis mamás que estén ahí. Esa casa es para mujeres que tengan cualquier dificultad para llevar adelante su embarazo”, precisó sobre los alcances del proyecto.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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