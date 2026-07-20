Adultos mayores participan con éxito en las actividades del DIF Coahuila de Piedras Negras

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Adultos mayores participan con éxito en las actividades del DIF Coahuila de Piedras Negras
    Las actividades impulsadas por el DIF Coahuila en Piedras Negras buscan mantener activas a las personas mayores, fortalecer sus habilidades y favorecer su integración social CORTESÍA

Los programas dirigidos a las personas adultas mayores se ofrecen sin costo e incluyen capacitación, activación física y espacios para la convivencia

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Los comedores del adulto mayor del DIF Coahuila en Piedras Negras se han consolidado como verdaderos centros de apoyo, donde además de recibir atención, las personas mayores participan en talleres y actividades que fortalecen su desarrollo, convivencia y bienestar.

Carolina Rodríguez, coordinadora regional del DIF, informó que recientemente concluyó con gran éxito el curso de panadería dirigido a este sector de la población. La alta participación motivó a los propios asistentes a solicitar una segunda edición.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/dif-coahuila-fortalece-atencion-a-personas-mayores-con-red-estatal-de-centros-DG20261983

La funcionaria agregó que continúan impartiéndose actividades como clases de zumba y que esta semana inició un curso de corte de cabello, en coordinación con el ICATEC, con el propósito de brindar nuevas herramientas y oportunidades de aprendizaje.

Rodríguez invitó a la ciudadanía a acercarse al DIF Estatal para conocer la oferta de cursos y programas disponibles, todos gratuitos gracias al respaldo de la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, quien ha instruido que se mantengan totalmente becados.

Además de los talleres, los adultos mayores cuentan con espacios exclusivos para actividades recreativas y deportivas, como el cachibol, disciplina que fomenta la activación física, el trabajo en equipo y la integración social.

Actualmente, el DIF dispone de dos centros destinados a la atención de este sector, uno de ellos dedicado exclusivamente a las personas adultas mayores, donde se desarrollan de manera permanente estas actividades y servicios.

Finalmente, Rodríguez subrayó que los programas del DIF Coahuila no se limitan a los adultos mayores, sino que abarcan a toda la población, ofreciendo apoyos y acciones para personas de todas las edades —desde bebés hasta adultos mayores— con el objetivo de fortalecer el bienestar de las familias coahuilenses.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Salud
Salud Mental
adultos mayores

Localizaciones


Piedras Negras

Organizaciones


DIF Coahuila

Josué Rodríguez

Josué Rodríguez

Reportero con más de 35 años cubriendo temas de migración y seguridad en la frontera de Coahuila. Actualmente informando sobre el acontecer en los municipios de Allende, Zaragoza, Villa Unión, Jiménez, Acuña, Morelos, Nava, Hidalgo, Guerrero y Piedras Negras.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Más agujeros a los pozos

Más agujeros a los pozos
true

El Saltillo de ayer
true

POLITICÓN: Xavier Herrera regresa al SIMAS Torreón con la encomienda de poner orden
Exigen que la empresa pague los salarios adeudados o entregue una liquidación al 100 por ciento.

Trabajadores bloquean bulevar Isidro López en Saltillo para exigir pago de salarios o liquidación
La Policía Ambiental y Dignidad Animal A.C. presentaron denuncias para investigar el presunto caso de maltrato.

Rescatan a perrito arrastrado por camioneta en Saltillo; investigan posible maltrato animal
Isaac del Toro resistió el exigente ascenso al Plateau de Solaison para completar el podio de la jornada.

Isaac del Toro supera una caída, acaba tercero en la Etapa 15 y escala al podio del Tour de Francia
“Para nosotros, ese déficit constituye una emergencia, ya que representa empleos y producción que se trasladan al extranjero en lugar de quedarse aquí”, declaró Jaimeson Greer.

Viene una nueva ola de aranceles de Estados Unidos a finales de julio, advierte Greer
El presidente ruso Vladimir Putin se reúne con el gobernador de la región de Zaporozhye, Yevgeny Balitsky (no aparece en la imagen), en el Kremlin en Moscú, Rusia.

El proyecto de ley para sancionar a Rusia plantea un dilema para Trump