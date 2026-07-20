Adultos mayores participan con éxito en las actividades del DIF Coahuila de Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Los comedores del adulto mayor del DIF Coahuila en Piedras Negras se han consolidado como verdaderos centros de apoyo, donde además de recibir atención, las personas mayores participan en talleres y actividades que fortalecen su desarrollo, convivencia y bienestar. Carolina Rodríguez, coordinadora regional del DIF, informó que recientemente concluyó con gran éxito el curso de panadería dirigido a este sector de la población. La alta participación motivó a los propios asistentes a solicitar una segunda edición.

La funcionaria agregó que continúan impartiéndose actividades como clases de zumba y que esta semana inició un curso de corte de cabello, en coordinación con el ICATEC, con el propósito de brindar nuevas herramientas y oportunidades de aprendizaje. Rodríguez invitó a la ciudadanía a acercarse al DIF Estatal para conocer la oferta de cursos y programas disponibles, todos gratuitos gracias al respaldo de la presidenta honoraria del DIF Coahuila, Liliana Salinas Valdés, quien ha instruido que se mantengan totalmente becados. Además de los talleres, los adultos mayores cuentan con espacios exclusivos para actividades recreativas y deportivas, como el cachibol, disciplina que fomenta la activación física, el trabajo en equipo y la integración social.

Actualmente, el DIF dispone de dos centros destinados a la atención de este sector, uno de ellos dedicado exclusivamente a las personas adultas mayores, donde se desarrollan de manera permanente estas actividades y servicios. Finalmente, Rodríguez subrayó que los programas del DIF Coahuila no se limitan a los adultos mayores, sino que abarcan a toda la población, ofreciendo apoyos y acciones para personas de todas las edades —desde bebés hasta adultos mayores— con el objetivo de fortalecer el bienestar de las familias coahuilenses.