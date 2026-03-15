Advierte Rubén Moreira estancamiento laboral: ‘cifras reflejan crecimiento prácticamente nulo’

Moreira recordó que cuando fue gobernador de Coahuila, entidad que representa cerca del tres por ciento de la población nacional, se generaban alrededor de 30 mil empleos por año, lo que —dijo— muestra la magnitud del rezago actual en la creación de plazas laborales.

Detalló que en el primer bimestre de 2025 los trabajadores asegurados en el IMSS sumaban 22 millones 643 mil 638, mientras que un año después el número llegó a 22 millones 691 mil 750. “Esto significa que en todo un año apenas se generaron alrededor de 48 mil empleos formales en todo el país, una cifra extremadamente baja para el tamaño de la economía mexicana”, enfatizó.

Durante el programa “Con Peras, Manzanas y Naranjas”, en el que participó junto al economista Mario Di Costanzo y el abogado Miguel Ángel Sulub, el legislador explicó que las cifras recientes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reflejan un crecimiento prácticamente nulo en el empleo formal.

El coordinador de los diputados federales del PRI, Rubén Moreira Valdez, advirtió que México enfrenta una situación económica preocupante, marcada por el bajo crecimiento en la generación de empleos, el aumento en el precio de productos básicos y los problemas financieros que atraviesa Petróleos Mexicanos (Pemex), factores que, afirmó, evidencian una mala administración del gobierno de Morena y afectan directamente las finanzas públicas y el bolsillo de miles de familias.

Por su parte, Di Costanzo explicó que el deterioro del mercado laboral ocurre al mismo tiempo que aumenta el costo de vida. Señaló que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la inflación general anual se ubica cerca del 4 por ciento, aunque el incremento en alimentos es mayor.

Precisó que el costo de la canasta básica alimentaria por persona pasó de 2 mil 363 pesos en febrero de 2024 a 2 mil 517 pesos en febrero de 2025, lo que representa un aumento de 6.5 por ciento en un año, por encima de la inflación general.

A su vez, Sulub agregó que la pérdida de empleos también está vinculada con la caída en la actividad industrial reportada por el Inegi. Entre los estados con mayores retrocesos se encuentran Quintana Roo, con una disminución anual de 30.3 por ciento; Campeche, con 15.5 por ciento; además de Guanajuato, Michoacán, Guerrero y Baja California.

CRISIS EN PEMEX

En este contexto, Moreira expuso que la situación se agrava con los problemas financieros de Pemex. Indicó que, aunque la empresa productiva del Estado ha informado una reducción de su deuda, existe un fuerte problema de pagos a proveedores, con adeudos cercanos a medio billón de pesos, además de facturas que aún no han sido ingresadas al sistema.

“El impacto ya se refleja en ciudades petroleras como Ciudad del Carmen, donde negocios han cerrado y muchos trabajadores y empresarios enfrentan una severa crisis económica”, sostuvo.

Sulub añadió que proveedores de Ciudad del Carmen han denunciado irregularidades en la asignación y pago de contratos. Explicó que hay empresas que reciben adjudicaciones directas y cobran, mientras que otras que realmente realizaron los servicios no han recibido pago, lo que ha llevado a la quiebra a varias compañías.

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Por su parte, Di Costanzo señaló que la crisis financiera también alcanza a la Deer Park Refinery, propiedad de Pemex. Según datos presentados, la refinería registró utilidades por 958 millones de dólares en 2022 y 500 millones en 2023; sin embargo, en 2024 reportó pérdidas por 118 millones de dólares y en 2025 pérdidas por 80 millones.

Ante este panorama, Moreira sostuvo que la combinación de mala administración y corrupción ha provocado el estancamiento laboral, el deterioro del poder adquisitivo y una creciente presión financiera sobre Pemex, lo que —advirtió— representa una amenaza directa para la estabilidad de las finanzas públicas y el desarrollo económico del país.