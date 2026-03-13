Advierte Rubén Moreira que el ‘Plan B’ distrae de los problemas del país

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 13 marzo 2026
    Advierte Rubén Moreira que el ‘Plan B’ distrae de los problemas del país
    El diputado criticó que el Poder Ejecutivo busque influir en el funcionamiento y presupuesto de otros poderes. CORTESÍA

Advirtió que las propuestas impulsadas por Morena podrían llevar a un modelo más centralista

El diputado federal Rubén Moreira señaló que es necesario analizar a detalle el llamado “Plan B” anunciado por la Presidencia de la República antes de fijar una postura definitiva, al advertir que el país enfrenta problemas prioritarios que, dijo, no están siendo discutidos en el debate público.

El legislador consideró preocupante que, mientras México enfrenta retos como la falta de crecimiento económico, problemas de seguridad, escasez de empleos y el incremento de la inflación, se esté impulsando una nueva propuesta política sin un análisis integral.

TE PUEDE INTERESAR: Reforma electoral: Tras revés, Morena alista patada a sus aliados y opositores

“¿Qué me preocupa? Que el país tiene grandes problemas y que no estamos discutiendo la falta de crecimiento económico, la falta de seguridad, la falta de empleo, el crecimiento de la inflación y ahora venimos con un Plan B”, expresó el legislador.

“Se hubiera presentado todo junto, se hubiera analizado, hubiéramos desahogado lo que procede y lo que no proceda. México tiene que definir si quiere ser un país centralista, como es lo que está proponiendo Morena, o una República federada. Me llama la atención la construcción de narrativas para alejarnos de los grandes debates nacionales”, señaló.

El diputado también señaló que el debate abre una discusión de fondo sobre el modelo de país que se busca construir, al considerar que las propuestas impulsadas por Morena apuntan hacia una mayor centralización del poder.

Respecto a la propuesta de reducir presupuestos en el Senado y en los congresos locales, el legislador cuestionó que el Poder Ejecutivo pretenda influir en la organización y funcionamiento de los otros poderes.

“Me llama la atención por qué el Poder Ejecutivo quiere regir la vida de los otros dos poderes. Si hay algún exceso, en alguna parte se tiene que arreglar”

Además, planteó que si se habla de consultas públicas para definir aspectos del funcionamiento del Estado, también deberían abordarse temas como la distribución de recursos federales hacia las entidades.

Finalmente, Moreira indicó que la postura de su bancada será revisar el contenido de la propuesta y votar en contra de cualquier medida que, consideren, afecte el futuro del país.

TE PUEDE INTERESAR: Analiza Congreso de Coahuila impacto de posible ‘Plan B’ de reforma electoral

“Primero revisarlo y que sepa la gente que todo aquello que perjudique al futuro de México lo vamos a votar en contra”, sostuvo.

El legislador no descartó que la iniciativa pueda ser llevada al pleno en el actual periodo legislativo, al advertir que la mayoría legislativa suele acelerar la discusión de este tipo de temas.

“Todo lo hace al fast track Morena, entonces pudiera subir al pleno. De que prospere, sería lamentable que en este país hagamos cosas todos los días sin reflexión”, concluyó.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Diputados Federales
Reforma Electoral

Localizaciones


CDMX

Personajes


Rubén Moreira

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Plan B electoral

Plan B electoral
true

Caras vemos. Lo demás no lo sabemos
true

POLITICÓN: Plan B de Sheinbaum, entre alertas de expertos y el ‘cobro de factura’
Antonio Nerio informó que el Municipio iniciará la licitación para la construcción de la fosa 8 del relleno sanitario, obra que permitirá ampliar la capacidad del sitio actual durante los próximos años.

Saltillo proyecta nuevo relleno sanitario ante fin de vida útil del actual sistema
(IMAGEN ILUSTRATIVA) Un avión cisterna KC-135 de Estados Unidos sufrió este jueves un accidente y se estrelló en el oeste de Irak mientras apoyaba a la ofensiva contra Irán.

Avión cisterna de EU se estrella en Irak durante ofensiva contra Irán
Castillo aporta versatilidad al esquema defensivo de Dinos al desempeñarse como linebacker y defensive end.

Dinos de Saltillo anuncia el regreso de Diego Castillo para la temporada 2026 de la LFA
true

La forma en que Trump hace negocios con el mundo puede costarnos caro
El flujo de crudo se reduce a un mínimo histórico debido a la intensificación del conflicto y las amenazas a la seguridad de la navegación.

La guerra en Irán causa la mayor interrupción petrolera de la historia, según agencia de energía