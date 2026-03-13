Advierte Rubén Moreira que el ‘Plan B’ distrae de los problemas del país

El diputado federal Rubén Moreira señaló que es necesario analizar a detalle el llamado “Plan B” anunciado por la Presidencia de la República antes de fijar una postura definitiva, al advertir que el país enfrenta problemas prioritarios que, dijo, no están siendo discutidos en el debate público.

El legislador consideró preocupante que, mientras México enfrenta retos como la falta de crecimiento económico, problemas de seguridad, escasez de empleos y el incremento de la inflación, se esté impulsando una nueva propuesta política sin un análisis integral.

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“¿Qué me preocupa? Que el país tiene grandes problemas y que no estamos discutiendo la falta de crecimiento económico, la falta de seguridad, la falta de empleo, el crecimiento de la inflación y ahora venimos con un Plan B”, expresó el legislador.

“Se hubiera presentado todo junto, se hubiera analizado, hubiéramos desahogado lo que procede y lo que no proceda. México tiene que definir si quiere ser un país centralista, como es lo que está proponiendo Morena, o una República federada. Me llama la atención la construcción de narrativas para alejarnos de los grandes debates nacionales”, señaló.

El diputado también señaló que el debate abre una discusión de fondo sobre el modelo de país que se busca construir, al considerar que las propuestas impulsadas por Morena apuntan hacia una mayor centralización del poder.

Respecto a la propuesta de reducir presupuestos en el Senado y en los congresos locales, el legislador cuestionó que el Poder Ejecutivo pretenda influir en la organización y funcionamiento de los otros poderes.

“Me llama la atención por qué el Poder Ejecutivo quiere regir la vida de los otros dos poderes. Si hay algún exceso, en alguna parte se tiene que arreglar”

Además, planteó que si se habla de consultas públicas para definir aspectos del funcionamiento del Estado, también deberían abordarse temas como la distribución de recursos federales hacia las entidades.

Finalmente, Moreira indicó que la postura de su bancada será revisar el contenido de la propuesta y votar en contra de cualquier medida que, consideren, afecte el futuro del país.

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“Primero revisarlo y que sepa la gente que todo aquello que perjudique al futuro de México lo vamos a votar en contra”, sostuvo.

El legislador no descartó que la iniciativa pueda ser llevada al pleno en el actual periodo legislativo, al advertir que la mayoría legislativa suele acelerar la discusión de este tipo de temas.

“Todo lo hace al fast track Morena, entonces pudiera subir al pleno. De que prospere, sería lamentable que en este país hagamos cosas todos los días sin reflexión”, concluyó.