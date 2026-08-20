Aeropuerto de Piedras Negras mantiene crecimiento en operaciones durante los últimos tres años

Explicó que la aviación privada registra entre 180 y 200 operaciones mensuales, aunque la cifra puede variar de acuerdo con el periodo, con meses en los que no baja de las 100 operaciones. En cuanto a los vuelos comerciales, señaló que se mantienen alrededor de tres operaciones diarias, por lo que la terminal conserva una actividad estable incluso durante las temporadas vacacionales.

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- El Aeropuerto Internacional General Eulalio Gutiérrez Ortiz mantiene un flujo constante de operaciones comerciales y de aviación privada, con un incremento en su actividad durante los últimos tres años, informó su administrador, Roberto Wong.

Respecto al movimiento de pasajeros, Wong indicó que los vuelos comerciales trasladan entre 250 y 300 personas al mes, mientras que la aviación civil y privada registra entre 600 y mil pasajeros mensuales.

Detalló que una parte importante de estos usuarios corresponde a particulares, empresarios y personas que llegan a la región para desarrollar actividades comerciales, atender asuntos de negocios o concretar acuerdos.

El administrador destacó que la terminal representa además un punto de conexión para quienes se trasladan hacia Piedras Negras, Ciudad Acuña, los Cinco Manantiales y la Región Carbonífera, por lo que su alcance trasciende a esta ciudad fronteriza.

En materia de mantenimiento, Wong explicó que el aeropuerto cuenta con un programa anual de conservación respaldado por un esquema de inversión proyectado a seis años, que contempla trabajos en pistas, calles de rodaje y plataformas.

Señaló que estas acciones tienen como finalidad garantizar la seguridad de las operaciones y mantener las instalaciones en condiciones adecuadas para los usuarios.

Añadió que las estadísticas de actividad incluyen los distintos servicios aéreos que utilizan la terminal, entre ellos aeronaves comerciales, privadas, civiles y de carga, así como operaciones militares cuando corresponde, tanto nacionales como internacionales.